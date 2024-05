Правительство направит 1 млрд рублей на обслуживание льготных договоров лизинга сельхозтехники

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Правительство продолжает работу по снижению финансовой нагрузки на аграриев и обновлению парка сельскохозяйственной техники. На обслуживание льготных договоров лизинга сельхозмашин и оборудования, заключённых в 2024 году, из федерального бюджета будет дополнительно направлен 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Зарезервированные в федеральном бюджете средства направят «Росагролизингу». Это позволит субсидировать договоры на поставку около 2 тыс. единиц различной техники – автомашин, прицепов и полуприцепов, крытых грузовых вагонов, вагонов-цистерн, вагонов-рефрижераторов и контейнеров-рефрижераторов.

Всего в 2024 году по договорам льготного лизинга аграриям планируется поставить не менее 8,5 тыс. единиц различной техники. Это превышает аналогичные показатели 2023 года на 8,5%.

Программа льготного лизинга сельхозтехники была запущена в 2019 году. Она стала одним из самых востребованных инструментов технической модернизации сельскохозяйственной отрасли.

Документ будет опубликован.

