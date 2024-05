Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Пасха – один из самых почитаемых православных праздников, который имеет огромное значение для верующих и для всех, кто ценит многовековые духовные традиции нашего народа, его историю и культуру.

Эти светлые пасхальные дни дарят россиянам радость и надежду, вселяют в сердца самые добрые чувства, побуждают совершать благие дела.

Русская православная церковь активно участвует в жизни страны, пользуется большим авторитетом в обществе. Под Вашим предстоятельством ведётся активная просветительская и благотворительная работа, оказывается содействие в решении важных задач в сфере культуры и образования. Многое делается для укрепления семейных ценностей, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Особого уважения заслуживает гуманитарная и духовная помощь Церкви участникам специальной военной операции и их семьям», – говорится, в частности, в поздравительном послании.

