Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В рамках программы научно-популярного туризма разработаны 60 маршрутов в 19 субъектах Российской Федерации В рамках программы научно-популярного туризма разработаны 60 маршрутов в 19 субъектах Российской Федерации В рамках программы научно-популярного туризма разработаны 60 маршрутов в 19 субъектах Российской Федерации Предыдущая новость Следующая новость В рамках программы научно-популярного туризма разработаны 60 маршрутов в 19 субъектах Российской Федерации

Новые научно-популярные маршруты появились в четырёх регионах России: Москве, Ленинградской области, Республике Татарстан, Карачаево-Черкесской Республике. Теперь отправиться в путешествие можно по 60 маршрутам в 19 субъектах Российской Федерации. Об этом рассказал Заместитель Председателя Правительства, сопредседатель координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

«Программа научно-популярного туризма разработана по поручению Президента Владимира Путина и входит в одноимённую инициативу Десятилетия науки и технологий. Она позволяет путешественникам посетить значимые объекты науки, действующие в том числе в рамках национального проекта “Наука и университеты„. В течение майских праздников для поездок стали доступны ещё 10 новых маршрутов. В Москве программа научно-популярного туризма уже действовала ранее, эти туры только расширили предложение. Для Ленинградской области, Татарстана и Карачаево-Черкесской Республики опыт станет новым – они впервые присоединились к программе», – прокомментировал вице-премьер.

Научно-популярные маршруты открыты в Москве, Московской области, Пермском крае, Краснодарском крае, Калининградской области, Свердловской области, Амурской области, Иркутской области, Нижегородской области, Новосибирской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Республике Татарстан, Томской области, Калужской области, Челябинской области, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Крым.

Новые маршруты позволяют увидеть крупные научные объекты –оптический телескоп БТА и радиотелескоп РАТАН-600, посетить Астрономическую обсерваторию им. В.П.Энгельгардта КФУ, Иннополис, технопарки, университеты и многое другое.

В разработке туров принимают участие молодые учёные из экспертной группы Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию. Они участвуют в верификации маршрутов на всех этапах – от выбора объектов и организации интерактивных программ до оценки научной составляющей маршрута.

Также по научно-популярным маршрутам проводятся пресс-туры оператора Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты». Подобные поездки уже прошли в Москве и Московской области, Чеченской Республике, Нижнем Новгороде, Томске, Новосибирске.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI