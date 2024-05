Финансы Mail.ru: Николай Кузнецов о странах с самыми низкими пенсиями

Source: MIL-OSI Russian Language News

Принято считать, что пенсия — это нечто само собой разумеющееся и абсолютно необходимое. Однако не в каждой стране есть пенсионные выплаты. А где-то они совсем незначительные. Об этом рассказал Финансам Mail.ru доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

«К примеру, в Нигере, Гане, Ботсване, Кении и еще в ряде африканских государств пенсий нет и никогда не было, равно как нет и достаточного количества продовольствия, медикаментов и даже пресной воды», — объясняет эксперт.

А теперь посмотрим, что происходит в странах, которые сегодня считаются экономически развитыми.

Китай

Мало кто знает, что у Китая пенсионная система развита крайне плохо.

«Более-менее приличная пенсия положена только чиновникам, чуть меньшая — гражданам, долгие годы проработавшим на больших промышленных предприятиях. Деревенские же жители, занятые крестьянским трудом, а также люди, занятые частным бизнесом, могут рассчитывать только на минимальное пособие. В среднем по стране в пересчете на наши деньги оно составляет 5000−7000 рублей в месяц», — отмечает Кузнецов.

Причем последнее было введено всего лишь 15 лет назад.

Вьетнам

Хотя во Вьетнаме и пытались строить пенсионную систему по советскому образцу, но в итоге оказались ближе к китайскому варианту.

Средняя пенсия в стране — порядка 10000 рублей в месяц, однако положена она только чиновникам и лицам, занятым в промышленности.

Если же человек всю свою жизнь трудился в сельском хозяйстве или занимался бизнесом, то выплаты по старости ему не положены.

Таиланд

По словам экономиста, «в стране курортов, волн и улыбок» всеобщая пенсия появилась только 26 лет назад. До этого получать деньги по старости могли только чиновники и лица, работающие в госорганизациях.

Но в 1998 власти приняли закон об обязательном пенсионном налоге, согласно которому 3% доходов перечисляется всеми работодателями в централизованный пенсионный фонд.

Правда, этого оказалось мало, и правительство вынуждено дополнительно финансировать пенсии из государственного бюджета. При этом пенсии в стране положены только тем, кто имел официальную работу — а это только 50% от трудоспособного населения.

Значительное же количество людей, работающих неофициально, могут рассчитывать только на минимальное пособие 1500−2000 рублей в месяц.

Индия

В стране, переживающей экономический бум, считается что забота о пожилых — дело их родственников. В Индии только один государственный пенсионный фонд, из которого пенсия выплачивается только чиновникам и военным.

При этом разброс в суммах этих выплат почти десятикратен — кто-то в месяц получает 15000 рублей, а кто-то всего 1500 рублей. Есть также несколько религиозных фондов, но они, в основном, поддерживают совсем уже малоимущих и их выплаты носят не системный характер. Индийское правительство несколько раз пыталось реформировать государственную пенсионную систему. Однако пока усилия не увенчались успехом.

Пакистан

Здесь пошли еще дальше, выведя обязанность заботиться о пожилых родственниках на законодательный уровень. Отказ от содержания своих престарелых родителей в этой стране считается уголовным преступлением. Что же до пенсии, то она также положена лишь чиновникам, военным и тем гражданам, кто «занят в стратегических сферах» — сегодня это добыча полезных ископаемых.

Важно понимать, что в этих странах нет не только пенсий, но нет и пенсионных отчислений.

