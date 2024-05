Учащиеся ИСИ провели первый студенческий строительный форум

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе прошёл первый строительный форум, организованный студентами. Он назывался «ИСИ.ФОРУМ» и состоял из трёх треков: «ИСИ.Выбор», «ИСИ.Кубок», «ИСИ.Карьера». Проект стартовал в конце марта с трека «ИСИ.Выбор», направленного на профориентацию студентов первого и второго курса бакалавриата и специалитета Инженерно-строительного института по профильным направлениям специальности.

Организаторы запланировали два потока лекций от руководителей образовательных программ, открытый диалог со студентами и выпускниками ИСИ, интерактивную ярмарку направлений и развлекательные зоны для участников форума.

Для представления профилей специальностей «Строительство» и «Строительство уникальных зданий и сооружений» пригласили преподаватели Инженерно-строительного института:

Марина Петроченко — и.о. директора Инженерно-строительного института, руководитель образовательной программы 08.03.01_06 «Промышленное и гражданское строительство уникальных зданий и сооружений»;

Екатерина Негуляева — руководитель образовательной программы 08.03.01_02 «Городское строительство и хозяйство»;

Галина Козинец — и.о. директора Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства;

Анатолий Новик — руководитель образовательной программы 08.03.01_11 «Автомобильные дороги»;

Максим Терех — заместитель и.о. директора по учебно-методической работе, руководитель образовательной программы 08.05.01_01 «Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений».

Первокурсники задали наставникам интересующие вопросы о распределении по профильным направлениям, будущем трудоустройстве, приоритетности вузов в строительных компаниях и о многом другом. Также работали интерактивные и игровые зоны, где участники трека могли заработать «гаечки» для получения фирменной продукции проекта.

Следующий трек «ИСИ.Кубок» состоялся 6 апреля в Башне Политех. Там прошёл цикл лекций на узконаправленные темы в строительстве и конкурс проектов, победители которого получили возможность пройти стажировку в строительной компании. После этого студенты занялись разбором кейсов. Участники конкурса провели очную защиту проделанной работы. Победителями стали три учащихся Инженерно-строительного института — Катерина Крылова, Азамат Камалиев и Дмитрий Глюз.

13 апреля прошёл финал строительного студенческого форума «ИСИ.ФОРУМ». Проект завершился треком «ИСИ.Карьера». Здесь состоялись стендовая ярмарка вакансий, лекции от приглашенных экспертов и розыгрыш подарков.

В стендовой выставке приняли участие 13 ведущих строительных компаний: ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева; ПАО ГК «Самолет»; Холдинг «ТИТАН-2»; ООО «ПЕНОПЛЭКС»; ООО «AOCG» и другие.

Лекции посвятили будущему развитию в профессии и трудоустройству студентов строительных, градостроительных и архитектурных специальностей. Перед ребятами выступили ответственный секретарь приёмной комиссии ИСИ Андрей Шавва и сотрудник комиссии Андрей Тростинский с лекцией «Поступление в магистратуру или как провести лето без стресса», старший преподаватель ВШПГиДС Екатерина Недвига с лекцией «Самообразование в строительстве: как не остановиться в развитии», директор по персоналу ООО «Домгазобетон» Елизавета Надолинская с лекциями «Секреты составления резюме» и «Принципы, которые 100% помогут пройти собеседование», основатель и руководитель ООО «Домгазобетон» Антон Матрухович с лекцией «Как основать строительную компанию: секреты Антона Матруховича».

Финальной точкой трека стало вручение благодарностей приглашённым компаниям и организаторам проекта «ИСИ.ФОРУМ». Также прошло награждение студентов, которым назначили именные стипендии от ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева.

За три трека мероприятие посетили более 400 участников, в том числе студенты СПбГАСУ, СПбГЭУ, СПбГУ и ПГУПС.

Проект «ИСИ.ФОРУМ» реализован командой студентов ИСИ при поддержке дирекции Инженерно-строительного института, профсоюзной организации ИСИ, Управления молодежной политики СПбПУ и конкурса «Polytech Project».

