Успех и психологическое благополучие: как найти баланс и научить этому детей

Успешность и неуспешность в школе часто оказывают сильное влияние на всю дальнейшую жизнь человека. Факторов такого влияния огромное количество, и многие из них никак не зависят от ребенка. Поэтому исследования в этой сфере выходят на первый план в науках об образовании, а их результаты становятся основой для проектов повышения качества образования и равенства образовательных возможностей.

Большая часть исследований, касающихся школьников, посвящена работе с талантливыми, сильными детьми, а о детях, которые испытывают трудности в обучении и к которым нужны специальные подходы, зачастую забывают, отметил директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев, открывая семинар «Междисциплинарные исследования школьной неуспешности: перспективы для науки и образовательной практики». Мероприятие прошло в рамках стратегического проекта «Социальная политика устойчивого развития и инклюзивного экономического роста» (реализуется по программе «Приоритет-2030»).

«Очень здорово, что в том числе благодаря стратегическому проекту удалось запустить дискуссию на системном уровне, который включает междисциплинарное и межорганизационное сообщество. Мы переходим из плоскости дискуссий и практических разработок к доказательным решениям с опорой на данные», — подчеркнул он.

Успешность в обучении является важным фактором успешной образовательной, карьерной и жизненной траектории человека, а также устойчивого социального развития, заявил директор Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Сергей Косарецкий. Трудности в обучении, низкое качество академических результатов негативно сказываются на благополучии детей и имеют долгосрочное влияние на качество человеческого капитала страны.

По его словам, в последние годы проблема школьной неуспешности была признана масштабной и значимой на государственном уровне, что стимулировало рост интереса со стороны академической среды и организацию исследований на основе партнерства ведущих научных центров. Так, в 2020–2021 годах масштабное исследование было проведено научными коллективами МГППУ и НИУ ВШЭ при поддержке Министерства просвещения. В 2022 году в НИУ ВШЭ в партнерстве с Приволжским исследовательским медицинским университетом, МГППУ, Министерством образования и науки Нижегородской области было развернуто первое российское лонгитюдное исследование факторов образовательной неуспешности.

Сергей Косарецкий, фото: Высшая школа экономики

«Сегодня мы начинаем рассматривать академическую неуспешность не только как высокую долю детей, не достигающих минимальной функциональной грамотности, не получающих высокие оценки, не сдающих ЕГЭ. Представление о качестве образования, об успешности и, соответственно, о неуспешности расширяется. Сюда входят вопросы благополучия детей, их психологического здоровья, отношений со сверстниками, с учителями. Поэтому и в нашем лонгитюдном проекте темы благополучия находят все более отчетливое место, и, как мы видим в исследованиях ведущих академических и университетских структур, эта тема занимает все более значимое место», — рассказал Сергей Косарецкий.

Происхождение, механизмы и проявления трудностей в школьном обучении настолько многообразны, что разделить их на конкретные предикторы порой не удается, отметил вице-президент РАО Виктор Басюк. Невозможно понять истинную причину неуспеваемости и подобрать эффективную систему помощи ребенку без анализа глубинных механизмов трудностей в обучении. Чаще всего школьные трудности приводят к выраженному функциональному напряжению, отклонениям в состоянии здоровья ребенка, нарушениям социально-психологической адаптации.

Виктор Басюк (в центре), фото: Высшая школа экономики

«Снижение успешности обучения, так называемая неуспеваемость, тоже возникает не сразу, и, как правило, ребенок старается преодолеть проблемы ценой своего физиологического и психологического напряжения, и только тогда, когда это не удается или напряжение становится чрезмерным, он сдается. Не всегда мы, специалисты, сопровождающие образовательный процесс, — педагоги, психологи, учителя, дефектологи, логопеды, медики, родители — можем своевременно подключиться для помощи», — отметил он.

По его словам, в ряде работ ставится знак равенства между терминами «успешность» и «успеваемость», что неверно, так как успешность и неуспешность школьника могут быть не только в сфере его академических достижений. Например, успешный спортсмен может показывать плохие результаты практически по всем предметам, или, напротив, отличник может стать изгоем в своем классе. Это показывает, что более продуктивно говорить о школьных трудностях, а не об успешности. Во-первых, этот термин не дает личностной оценки ребенка, а во-вторых, любые трудности могут быть преодолены, что позволяет найти конструктивные пути решения и выработать определенный алгоритм их компенсации.

«Лонгитюдное исследование факторов школьной неуспешности» представили старший научный сотрудник Центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Инна Антипкина и директор Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ Александра Бочавер. Исследование носит междисциплинарный характер, в его проектирование и реализацию включены специалисты в области образования, психологии и социологии образования, когнитивной психологии, медицины, психометрики. Исследователи ставят перед собой цель выявить и изучить набор показателей, характеризующих различные аспекты школьной неуспешности, факторы, способствующие их проявлению. Ожидается, что работа позволит выстроить систему прогнозирования и профилактики трудностей, начиная с дошкольного периода, идентифицировать группы риска, выявить лучшие практики и индивидуализировать образовательный процесс с учетом трудностей и возможностей учащихся, а также оценивать эффективность реализуемых мер и вносить своевременные коррективы.

Александра Бочавер, Инна Антипкина, фото: Высшая школа экономики

В исследовании участвуют школьники, родители и педагоги 55 школ Нижегородской области. На протяжении 2022–2027 годов будет проводиться диагностика школьников 1–2-х и 4–5-х классов. Ученые создали для проекта собственную платформу и разработали единую шкалу оценивания.

У школьников измеряют такие качества, как саморегуляция, самоэффективность, учебная мотивация, психологическое благополучие, восприятие школьного климата и школьных норм поведения, а также чувство принадлежности к школе.

Родители проходят тестирование на родительский стресс, психологическое благополучие, саморегуляцию, рассказывают о своих представлениях о самостоятельности детей и делятся практиками ее поддержки и контроля поведения.

У педагогов измеряется профессиональное самочувствие, изучаются стратегии преподавания, форматы работы с особыми категориями, практики адаптации в 1-м и 5-м классах, а также ожидания в отношении академических достижений.

Проректор Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России Елена Божкова рассказала о результатах исследования «Особенности медико-психологического благополучия школьников начальной школы». По ее словам, количество детей, которые нуждаются в комплексном медико-психолого-педагогическом сопровождении, гораздо больше, чем это принято считать. По статистике, каждый седьмой ребенок в мире в возрасте 10–19 лет страдает диагностированным психическим расстройством, а суицид является пятой по распространенности причиной смерти среди людей этого возраста.

«Мы с вами имеем большую долю детей, у которых, к счастью, нет никаких психиатрических диагнозов, но это не значит, что они полностью здоровы. Мы сейчас все больше приходим к пониманию того, что здоровье — это не только отсутствие болезни, а состояние полного физического и психологического благополучия. И та статистика, которая на данный момент существует, говорит о том, что детей истинно здоровых не так уж и много. Когда ребенок находится на пути к социализации, будут иметь значение очень многие факторы, и первоначальное психическое здоровье — фон, на который ложится образовательная нагрузка, коммуникативная нагрузка, — это очень существенный фактор, который будет определять успешность, наверное, всех остальных», — подчеркнула она.

Она рассказала, что проект «Здоровое будущее» посвящен школьной адаптации. Это набор факторов, включающий не только успеваемость, но и статус ребенка в классе, статус в группе, участие в общешкольных мероприятиях, коммуникативную активность, поведенческие особенности и соматическое здоровье. Дети могут быть вполне успешны академически и коммуникативно, но при этом начинают часто болеть, пояснила эксперт. Часто причина находится в области психологии.

Пилотный проект был запущен в 2018 году, в него вошли 12 школ. После проведения скрининга учеников 1-х и 2-х классов была отобрана группа риска, которую осматривала команда специалистов: детский психолог, детский психиатр, нейропсихолог, невролог и другие специалисты. По результатам комплексного обследования оказалось, что лишь 14% детей не имеют никаких психологических и психиатрических нарушений. Эти дети никогда не наблюдались у психолога или психиатра, то есть их родители никогда не обращались к специалистам с подобными проблемами.

Благодаря тому, что исследование показало свою актуальность, в 2021 году проект вошел в программу «Приоритет-2030». На данный момент в проекте задействованы 74 школы, обследовано более 13 тысяч учащихся. Результаты комплексного психолого-психиатрического осмотра показали, что у 40% детей присутствуют невротические расстройства, у 26% выявлена резидуально-органическая патология, у 15% — синдром гиперактивности с дефицитом внимания, у 5% — психотические нарушения и у 33% — нарушения развития речи. Для тех, кто нуждается в помощи, были специально организованы коррекционные занятия.

Также ученые занимаются разработкой диагностических инструментов, в том числе универсального инструмента, который поможет лицам, не имеющим специального медицинского образования, выявлять особенности психологического и психического здоровья.

Доцент кафедры общей и клинической психологии ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России Валерия Катунова добавила, что наиболее частой проблемой оказалось несоблюдение установок по психофизиологическим нагрузкам ребенка, прежде всего несоблюдение режима дня. Достаточно серьезные перегибы выявились во внеучебной нагрузке, то есть в том, сколько времени дети тратят на подготовку школьных уроков. Также озабоченность вызвало количество времени, которое школьники посвящают электронным гаджетам, и низкая физическая нагрузка.

Заместитель директора Федерального института оценки качества образования Илья Денисенко рассказал о факторах, снижающих эффективность профилактики образовательной неуспешности. По его словам, перечень школ с низкими образовательными результатами с 2019 года сократился на 30%. На тот момент в него вошла практически четверть всех образовательных организаций. Но внутри этого перечня школы качественно совсем разные, отметил он. Важно вовремя обратить внимание на школы, чьи результаты постепенно ухудшаются, купировать ситуацию и предложить профилактическую программу. Эксперт рекомендовал коллегам активно пользоваться банком практик и внедрять у себя самые успешные.

Илья Денисенко, фото: Высшая школа экономики

«В этом году мы постараемся для каждого региона сделать спектр зоны риска, чтобы они могли понимать, какие школы в списке и что с ними нужно работать очень много, а какие нуждаются просто в добром слове. Нужно уметь распределять свои усилия и ресурсы. Давайте не трогать тех, кто уже в порядке. Мы, например, можем снять с них наше воздействие и трату ресурсов, дать им автономию, потому что они раскроются еще больше, будут сильнее и лучше достигать результатов. А мы сконцентрируем все свое внимание на тех, кто находится в зоне риска. Тогда у нас будет настоящий рост результатов и качества образования», — убежден Илья Денисенко.

Ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Татьяна Мерцалова и аналитик центра Наталья Сенина сообщили о барьерах и трудностях, с которыми сталкиваются школы в борьбе с неуспешностью. В 2023 году исследователи провели 93 глубинных интервью с директорами и заместителями директоров школ, педагогами и родителями в шести регионах страны. Им задавали вопросы о неуспешности и ее критериях и причинах, о влиянии семейного контекста, внеурочной активности и социальной вовлеченности. В дискуссии о том, кто несет большую ответственность, семья или школа, остро встал вопрос о низкой мотивации всех трех сторон образовательного процесса.

Татьяна Мерцалова, Наталья Сенина, фото: Высшая школа экономики

Как показало исследование, педагоги недостаточно четко осознают, что стоит за термином «школьная неуспешность», а в ряде случаев отсутствует даже ее идентификация как проблемы. Это приводит к тому, что школьная неуспешность не может быть четко диагностирована, что не позволяет эффективно выстроить работу с ней. Работа часто носит формальный, несистемный характер, ориентирована на устранение симптомов, а не причин.

«Школа не готова брать на себя ответственность за данную проблему, педагоги не верят в свои силы и не видят возможностей повлиять на ситуацию. Это часто приводит к перекладыванию ответственности на семью, самого ребенка и частично друг на друга. В резильентных школах выраженность этих аспектов существенно меньше, особенно в части понимания ответственности. В успешных — более системная работа, предполагающая и профилактику, и оперативное устранение возникающих рецидивов», — отметила Татьяна Мерцалова.

Кроме того, сохраняется дефицит методической поддержки школ и потребность в информировании о ее источниках.

Сергей Шариков, фото: Высшая школа экономики

Руководитель проекта «УчимЗнаем» Сергей Шариков посвятил свое выступление психологическому благополучию детей и зависимости от него образовательных результатов. «Когда упоминают тему школьной неуспешности, подавляющее большинство вспоминает, как постоянно слышали от учителей фразу “это твои проблемы”. Именно поэтому центром исследования становится все-таки учитель, именно педагог — взрослый человек, который в трудный момент находится рядом. Личность учителя, который тебя понимает, — это ключевая позиция, потому что успешность заложена в каждом ребенке, но ее кто-то должен поддержать и сопроводить», — подчеркнул он.

По мнению спикера, в настоящее время работа школьных психологов оставляет желать лучшего, поэтому всем педагогам, помимо основной квалификации, необходимо осваивать квалификацию тьютора — человека, функциональность которого нацелена на сопровождение ученика.

Кроме того, отметил эксперт, на первое место нужно ставить не успешность, а фактор благополучия ребенка, который не равен, а иногда даже противоположен образовательной успешности. Некоторые исследования говорят о том, что в школах с высокими образовательными результатами уровень тревожности находится в зоне проблемного поля. Именно поэтому многие дети выбирают компенсаторную позицию по отношению к образованию, и родители все чаще их в этом поддерживают.

«Родители очень часто говорят: “Для меня важнее всего, чтобы ребенок был психически здоров”», — подчеркнул Сергей Шариков.

Андрей Подольский, фото: Высшая школа экономики

Его поддержал профессор Института образования НИУ ВШЭ Андрей Подольский. «Естественно, речь не о школьной успешности и неуспешности. Просто большую часть времени ребенок де-факто проводит в школе. Дело в том, что есть возрастная задача развития, и психоэмоциональное благополучие, и успешность всей жизни связаны с тем, решает ребенок эту задачу или не решает. И в этом смысле, конечно же, на первый план выходят все те директора, учителя и родители, кто в принципе может помочь или, наоборот, помешать ему решить задачу развития», — добавил он.

Большое внимание мотивации учителей и их роли в решении проблемы неуспешности уделила и руководитель Центра оценки качества образования Института стратегии развития образования РАО Галина Ковалева. Она отметила, что еще в 2018 году международные исследования выделили такой фактор, как деструктивная деятельность учителя, который включает в себя и компетентность учителя, и его подготовленность к проведению занятия, но самое главное — неуважительное отношение к учащимся, отсутствие поддержки.

«Пора серьезно посмотреть на внутришкольный мониторинг, на внутришкольную оценку и дать инструменты, изменить характер использования результатов оценочных процедур. Результаты должны мотивировать и учащихся на развитие, и учителей. Нужно дать диагностические материалы с обязательным созданием эффективной обратной связи — для учащихся и для учителей», — убеждена она.

Проблема трудностей в обучении является на сегодня ключевой проблемой современной психологии, подчеркнул в заключительном слове профессор ФГБОУ ВО МГППУ Евгений Исаев. Решение этой проблемы будет означать понимание сути образовательного процесса вообще. «Все проблемы трудной школьной неуспешности кроются в неэффективной модели организации образовательного процесса. Она мало чем отличается от бихевиористского подхода, программированного обучения, когда все усилия сосредоточены на методической подготовке педагога. Активность самих детей при такой модели организации образовательного процесса снижается и вовсе исчезает, а вслед за этим исчезает и мотивация, возникают все эти проблемы и трудности», — полагает он.

По его мнению, актуальная задача психологии заключается в обосновании новой модели организации образовательного процесса, основы которой были заложены Львом Выготским в 1932–1934 годах. Его концепция зоны ближайшего развития была введена для характеристики связи между обучением и психическим развитием ребенка. Она заключается в определении пространства задач, которые ребенок не может освоить самостоятельно, но способен решить в совместной деятельности со взрослым, а в дальнейшем это становится его собственным достоянием — навыками и умениями.

Коллектив ученых уже работает в этом направлении, и ему предстоит провести серию серьезных исследований, отметил Евгений Исаев.

