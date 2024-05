Студенческое научное общество СПбГАСУ выиграло конкурс на предоставление грантов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

27 апреля были объявлены итоги III Конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ. Проект реализуется по поручению Президента России. В 2024 г. было подано 286 заявок, допущены к участию 237, 40 коллективов получили грант сообразно реализуемому проекту. Студенческое научное общество СПбГАСУ стало победителем во второй категории и получило грант в размере 3 млн руб.

Программа развития СНО СПбГАСУ на 2024 г. направлена на создание новых элементов экосистемы технологического предпринимательства университета. В рамках программы запланированы семинар «Как сформировать цифровой профиль молодого учёного», онлайн-марафон «Как написать научную статью», серия мастер-классов по 3D-моделированию и прототипированию, фестиваль открытых инноваций, поездка активных участников СНО на международную выставку интеллектуальных технологий в строительстве в Шанхае.

Победа в данном конкурсе открывает новые горизонты в развитии научного потенциала студентов и будет мотивировать обучающихся к реализации интересных проектов.

