Студенческие проекты библиотек претендуют на премию «Золотой Трезини»

Участники мероприятия

В СПбГАСУ состоялась защита конкурсных проектов студентов третьего курса кафедры дизайна архитектурной среды (ДАС) на выдвижение на премию «Золотой Трезини». Студенты разработали и представили концепции интерьеров действующих библиотек Ленинградской области.

Екатерина Возняк

Как рассказала декан архитектурного факультета Екатерина Возняк, студенты кафедры дизайна архитектурной среды участвуют в разработке концепций библиотек второй год подряд и показывают высокий уровень своей работы.

«Студентам подобная работа интересна как в плане творчества, так и возможностью наработать хорошие практические навыки, поскольку они обследуют действующие объекты. В свою очередь, библиотеки получают близкие к профессиональным интерьерные проекты. Авторами этой совместной инициативы выступили председатель оргкомитета премии “Золотой Трезини” Павел Черняков и заведующая кафедрой дизайна архитектурной среды Мария Гранстрем. Мы рады, что благодаря им лучшие представленные работы будут отобраны на эту премию», – рассказала Екатерина Возняк.

Павел Черняков

Павел Черняков уточнил, что для студентов учреждены две номинации премии «Золотой Трезини», а проекты концепции библиотек будут рассматривать по номинации «Лучшие студенческие проекты общественного пространства». «Все заявленные на премию работы рассмотрит жюри. Это значит, что о вас узнают известные архитекторы многих стран. Поэтому участие в конкурсе станет одной из лучших путевок в профессиональную деятельность», – обратился он к студентам.

Мария Гранстрем пояснила, что в основу разработки концепций легла идея комплексных решений: студентам были предложены библиотеки, которые находятся в посёлках Ленинградской области в проблемных зданиях, требующих реновации.

«Ребята смогли разработать не только интересные идеи интерьеров. Они преобразовали среду – создали стильные фасады, входные зоны, “связывая” интерьер библиотек с экстерьером. В концепциях внутренних пространств мы увидели не только интересные перепланировки, цветовые и фактурные решения, современное освещение. Студенты смогли выполнить задачу тотального дизайна, разработав предметы мебели и оборудования, стиль навигации, инструменты маркетинга и элементы графического дизайна. Представленные проекты – лучшие на потоке дизайнеров третьего курса», – пояснила Мария Гранстрем.

Ирина Семёнова

Директор Ленинградской областной универсальной научной библиотеки Ирина Семёнова подчеркнула, что возможность выйти на премию столь высокого уровня повышает интерес студентов к конкурсу на лучшую концепцию интерьеров действующих библиотек Ленинградской области.

«В представленных проектах ребята раскрывают свои уникальные истории. В них комфортно как посетителям, так и работникам библиотек, которым необходим профессиональный взгляд на создание среды в помещениях», – считает Ирина Семёнова.

Президент петербургского библиотечного общества Зоя Чалова предложила организовать выставки лучших проектов в библиотеках города, чтобы их увидело как можно больше людей. Это повысит шанс реализовать проекты, а возможно, и получить новые заказы.

