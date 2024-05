Студенты Вышки показали отличные результаты на соревнованиях Федерации спортивного программирования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Финал всероссийского соревнования по спортивному программированию «Космоскод» был приурочен ко Дню космонавтики. Для участия в заключительном этапе было отобрано 100 лучших программистов из 15 регионов России. 1-е место занял студент 3-го курса бакалавриата «Прикладная математика и информатика» ФКН Никита Козлов. Никита Козлов

— Приятно было поучаствовать в таком соревновании, спасибо ФСП. Тур длился 4 часа, были задачи по спортивному программированию. Много кто из участников решил все задачи, поэтому призовые места определялись по штрафу за время решения. Тем, кто хочет попробовать себя в таких турнирах, советую самостоятельно решать контесты на сайтах codeforces.com и atcoder.jp, чтобы стать сильнее. Финал Фонбет Кубка России по спортивному программированию

В финале турнира, который состоялся в конце апреля, принимали участие 30 спортсменов из девяти регионов России. За 5 часов они должны были выполнить 12 заданий. 1-е место занял Федор Ромашов, 2-е место — Алексей Михненко, студент 2-го курса бакалавриата «Прикладная математика и информатика». Алексей Михненко

— Это первое соревнование от ФСП, в котором мне удалось поучаствовать, его рекламировали гораздо больше, чем другие, и я успел зарегистрироваться на отбор. К финалу Кубка России отдельно не готовился. На данный момент у меня есть много свободного от учебы времени, часть которого я трачу на решение олимпиадных задач. Задачи оказались достаточно качественными, без необычных форматов, парсеров, математики и других тем, которые я недолюбливаю. Надеюсь, в будущем задачи станут еще лучше и интереснее, а спортивное программирование — популярнее. Текст: Александра Казакова

