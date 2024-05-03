Студенты Вышки показали отличные результаты на соревнованиях Федерации спортивного программирования

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –
Федерация спортивного программирования провела за последний месяц сразу несколько соревнований, где студенты факультета компьютерных наук Вышки показали высокие результаты. В контур данного вида спорта включены следующие уникальные дисциплины: алгоритмическое программирование, хакатон (продуктовое программирование), робопрограммирование, бас-программирование, кибербезопасность.
Регулярные соревнования по алгоритмическому программированию
На платформе «Фонкод» состоялись первые регулярные соревнования по алгоритмическому программированию. Студенты ФКН заняли почти все призовые места:
1-е место — Иван Сафонов, МП «Математика машинного обучения», 2-й курс;
3-е место — Федор Ромашов, ОП «Прикладная математика и информатика», 2-й курс;
4-е место — Максим Гороховский, МП «Современные компьютерные науки», 2-й курс;
5-е место — Кирилл Кудряшов, ОП «Прикладная математика и информатика», 2-й курс.
«Космоскод»
Финал всероссийского соревнования по спортивному программированию «Космоскод» был приурочен ко Дню космонавтики. Для участия в заключительном этапе было отобрано 100 лучших программистов из 15 регионов России. 1-е место занял студент 3-го курса бакалавриата «Прикладная математика и информатика» ФКН Никита Козлов.
Никита Козлов
— Приятно было поучаствовать в таком соревновании, спасибо ФСП. Тур длился 4 часа, были задачи по спортивному программированию. Много кто из участников решил все задачи, поэтому призовые места определялись по штрафу за время решения. Тем, кто хочет попробовать себя в таких турнирах, советую самостоятельно решать контесты на сайтах codeforces.com и atcoder.jp, чтобы стать сильнее.
Финал Фонбет Кубка России по спортивному программированию
В финале турнира, который состоялся в конце апреля, принимали участие 30 спортсменов из девяти регионов России. За 5 часов они должны были выполнить 12 заданий. 1-е место занял Федор Ромашов, 2-е место — Алексей Михненко, студент 2-го курса бакалавриата «Прикладная математика и информатика».
Алексей Михненко
— Это первое соревнование от ФСП, в котором мне удалось поучаствовать, его рекламировали гораздо больше, чем другие, и я успел зарегистрироваться на отбор. К финалу Кубка России отдельно не готовился. На данный момент у меня есть много свободного от учебы времени, часть которого я трачу на решение олимпиадных задач. Задачи оказались достаточно качественными, без необычных форматов, парсеров, математики и других тем, которые я недолюбливаю. Надеюсь, в будущем задачи станут еще лучше и интереснее, а спортивное программирование — популярнее.
Текст: Александра Казакова
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