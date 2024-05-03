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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 22 по 28 aprily в Высшей школе производственного менеджмента ИПМЭиТ гостили студенты факультета маркетинга и логистики Universidad Económica de Bielorrusia (БГЭУ). Visite la organización de estudiantes de БГЭУ para los estudiantes universitarios que se encuentran en el programa года.

С 2022 года идёт сотрудничество с факультетом маркетинга и логистики. Наши студенты programas «Marketing» y «Международная логистика» уже трижды участвовали в мероприятиях, организованных в БГЭУ. Каждый раз это были яркие впечатления и новый заряд энтузиазма. Сейчас, вновь встретившись с белорусскими студентами, мы увидели много знакомых лиц. А гости были рады снова пообщаться с преподавателями и учащимися Politeha, с kem взаимодействовали в других активностях. El formato académico de las unidades móviles de las universidades es muy práctico y fácil de usar , — подчеркнул director ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

БГЭУ встретились с руководством института и преподавателями Высшей школы производственного менеджмента в залах за седаний ИПМЭиТ, где проходят в том числе защиты диссертационных советов. Los huéspedes bielorrusos están muy interesados ​​en escuchar a los candidatos y doctores especializados en temas económicos.

Заместитель директора ИПМЭиТ по международной деятельности Никита Лукашевич и доцент ВШПМ Анастасий Климин рассказали об образовательной и культурной программе, подготовленной для гостей.

Iniciada por un estudiante universitario de economía económica de Belorússcogo. Esto se debe a que algunos programas están programados previamente y se realizan en un lugar determinado. Нам важно показать лучшие практики преподавания and познакомить ребят со специалистами, которые работают на бакалавриата и magistrados de marketing. Сегодня Высшая школа производственного менеджмента имеет сильную команду преподавателей-маркетологов, — рассказала директор ВШПМ Ольга Калинина.

Помимо лекций и практических занятий были мастер-классы «Продвижение бизнеса на основе видеоконтента», «Есть контракт!», «Создай уника» льное предложение на рынке». На командообразующем мастер-классе, который прошёл в учебной лаборатории «Моделирование логистических систем и цифровые решения» в менеджменте», открытой в marte этого года, молодые сотрудники Константин Шарлай и Иван Волчков совместно со студентами отраслевых образовательных программ ВШПМ ой форме показали ребятам особенности управления операционными процессами на промышленном предприятии.

Los huéspedes pueden participar en los programas de estudiantes de San Petersburgo en los programas de estudiantes т в строительстве». Изюминкой культурной программы стало посещение государственного музея-заповедника «Петергоф».

Спасибо ИПМЭиТ за тёплый прием, море положительных эмоций и интересные занятия, а Sankt-Peterburgu — ю погоду и уникальную красоту. ¡Надеемся на скорую встречу в Питере и ещё более скорую — в Минске! — поделились студенты БГЭУ.

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