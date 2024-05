СПбГАСУ знакомит школьников с миром профессий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Доцент кафедры геотехники Сергей Ланько проводит мастер-класс по геотехнике

Приёмная комиссия СПбГАСУ 26 апреля провела профориентационное мероприятие «Строим будущее вместе». Его участниками стали 450 школьников из Челябинска, Йошкар-Олы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На открытии мероприятия проректор по образовательной деятельности Сергей Михайлов сообщил: в приёмную кампанию 2024 г. СПбГАСУ предоставит поступающим 1799 бюджетных мест, что на 200 мест больше, чем в прошлом году. Вуз реализует 200 образовательных программ по всем уровням – бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, дополнительное профессиональное образование. Все эти программы имеют государственную аккредитацию, а многие успешно прошли профессиональную общественную и международную аккредитации.

Студенты СПбГАСУ из Центра студенческого досуга и творчества «Кирпич» выступили перед гостями с литературно-музыкальной композицией, посвящённой Дню Победы.

Сотрудница приёмной комиссии, студентка Александра Данилова провела диалоговую площадку «Всё об СПбГАСУ», где рассказала о деталях поступления в вуз и студенческой жизни.

Программа включала в себя экскурсию по университету и мастер-классы, приобщившие ребят к миру профессий.

Мастер-класс «Теплогазоснабжение и вентиляция» состоял из двух частей. Доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Кирилл Суханов познакомил школьников с очками виртуальной реальности, надев которые, можно «походить» по виртуальному «дому», узнать, как устроены в нём вентиляция и отопление. Затем гости увидели различные отопительные приборы. «Кафедре теплогазоснабжения и вентиляции СПбГАСУ 125 лет. Это старейшая кафедра в России по этому профилю», – подчеркнул доцент кафедры Виктор Пухкал.

Мастер-класс «Водоснабжение и водоотведение» знакомил с устройством насосной станции. «Узел станции позволяет перекачивать воду из резервуара в систему водоснабжения. Здесь можно прикоснуться к азам проектирования», – рассказал студент факультета инженерной экологии и городского хозяйства Евгений Суворов.

Образцы асфальтобетона, в том числе цветного, показывали на мастер-классе «Автомобильные дороги». «Здесь можно всё посмотреть, потрогать и даже взять кусочек щебня с собой», – сказал сотрудник лаборатории кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей Олег Козлов.

«Мы планируем проводить такой фестиваль в течение года, а на итоговое мероприятие приглашать самые активные школы, с которыми сотрудничаем в рамках договоров: это школы, где действуют ТИМ-классы, автомобильно-дорожные, строительные классы. Сегодня мы также приглашали сотрудников с детьми из организаций-партнёров: инвестиционно-строительной группы “МАВИС”, Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта, Комитета по образованию Администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», – сообщила заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии СПбГАСУ Эльвира Ткаченко.

