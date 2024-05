Россия поделилась со странами АТЭС идеями по вовлечению молодежи в развитие сельского туризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министерство экономического развития России и Ассоциация международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» на площадке Форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» провели онлайн-семинар по вовлечению молодежи в развитие устойчивого и безопасного туризма в сельских районах экономик АТЭС.

Представители государственного и частного секторов, некоммерческих структур, а также индивидуальные предприниматели в сельском туризме из Таиланда, Малайзии, Брунея, Индонезии, Вьетнама и России поделились практиками развития привлекательных туристических локаций, соответствующих требованиям экономической, социальной и экологической устойчивости, а также презентовали опыт интеграции молодежи в процесс формирования туристического бренда, сохранения культурного наследия и традиций сельских поселений.

В качестве успешного кейса участники встречи рассмотрели пример таиландской провинции Нан, власти которой активно привлекают молодежь к развитию экологического и креативного туризма, в том числе с помощью субсидируемых государством программ приобщения школьников и студентов к местным традициям.

Представители малазийской бизнес-компании, которая предлагает путешествия по национальным природным экосистемам и разрабатывает образовательные гиды, подчеркнули необходимость ответственного и взвешенного подхода к развитию экологического туризма в соответствии с глобальными климатическими обязательствами стран АТЭС.

Представители Вьетнама и Брунея акцентировали внимание на вопросах привлечения молодежи в развитие сельского туризма — это и проблемы оттока сельской молодежи в города, и отсутствие в селе современной и безопасной туристической инфраструктуры, и технологическое отставание деревни. В тоже время местные власти индонезийских туристических деревень Пенглипуран и Сандиреджо отметили, что данные проблемы всё же возможно решить, но при сочетании сразу нескольких факторов — финансовой государственной и частной поддержки, вовлечении местных сообществ в территориальное планирование и управление качеством жизни в сельской местности, развитии образовательных программ, направленных на преемственность опыта поколений.

Представители фабрики по производству сыра в Иркутской области поделились собственным опытом по вовлечению молодежи в развитие туризма на селе. Одним из главных импульсов для развития сельского туризма, по их словам, стало введение в российское законодательство понятия «сельский туризм» в 2021 году, что позволило определить условия оказания туристических услуг, полномочия по господдержке и регулированию отрасли.

«Формирование законодательной рамки было необходимой предпосылкой для определения дальнейших шагов по стимулированию туристической активности в сёлах, — отметила заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России Евгения Дрожащих. — После установления объекта регулирования были проанализированы основные барьеры для развития отрасли. Оказалось, что свыше 40% сельхозпроизводителей столкнулись с острым дефицитом квалифицированных кадров, способных развивать экономику села и создавать дополнительные рабочие места».

Логичным ответом на этот вызов в России, по её словам, стал запуск федеральной программы «Кадры для села», у которой уже появилось профильное «туристическое» направление. В прошлом году, к примеру, была реализована уникальная инициатива «Точки притяжения на селе», в рамках которой молодежь со всей России составляла интерактивную карту из лучших молодежных пространств на селе. За последнее время в России появилось много подобных примеров успешного вовлечения молодежи в развитие сельского туризма.

В ходе семинара российские регионы представили лучшие бизнес-кейсы по туристической тематике — проекты образовательных учреждений Москвы, Калининградской и Самарской области, инициативы молодых семей из Татарстана и Ивановской области, а также частные инициативы молодёжи из Псковской области.

Минэкономразвития России и Ассоциация «Мир без границ» совместно с партнёрами по АТЭС презентовали участникам встречи исследование, содержащее страновые профили, результаты опроса негосударственных стейкхолдеров, а также рекомендации по дальнейшей интеграции молодежи в программы продвижения сельского туризма. Страны АТЭС единогласно поддержали идеи российских коллег.

«Нами сейчас наработан неплохой задел для того, чтобы продолжить обсуждение выбранной тематики уже на новом, более предметном уровне, — резюмировала Евгения Дрожащих. — С партнёрами по АТЭС сошлись на том, что вовлечение молодёжи во многом зависит от эффективности мер по развитию туристской инфраструктуры, соответствующей ESG-принципам. Также в приоритете — совершенствование управления в сфере туризма, реализация программ профессиональной подготовки кадров, расширение грантовых возможностей и раскрытие потенциала цифровых технологий. Россия готова к дальнейшей проработке всех этих направлений с партнёрами по Азиатско-Тихоокеанскому региону».

В дальнейшем идеи и предложения российских участников онлайн-семинара планируется распространить среди представителей российских деловых кругов, заинтересованных в продвижении сельского туризма, для адаптации туристического продукта под запрос иностранных партнёров.

