Презентация ароматного венесуэльского кофе, созданного специально для АЗС «Роснефти», состоится 4 мая на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Утонченный аромат венесуэльского кофе встретит в субботу посетителей павильона «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В ходе презентации напитка будут раскрыты особенности выращивания, сбора и обжарки зерен. Гости павильона смогут принять участие в тематической викторине, победители которой получат возможность попробовать уникальный напиток.

Кофейные зерна из Венесуэлы сегодня редко встречаются на рынке из-за малых объемов экспорта из этой страны.

В июне в 2023 года в рамках 26-го Петербургского международного экономического форума между НК «Роснефть» и венесуэльскими компаниями были подписаны соглашения о намерениях в области организации прямых поставок зернового кофе, произведенного в Венесуэле, для реализации в розничной сети АЗС.

«Роснефть» с 2020 года развивает сеть автозаправочных комплексов нового формата с кафе под собственным брендом «Зерно», в которых особое внимание уделяется качеству и вкусу свежесваренного кофе. Наряду с широким ассортиментом напитков и легких закусок для удобства клиентов в торговых залах АЗК представлены также более 1,5 тысяч товаров.

Поставка первой партии кофейного зерна из Венесуэлы для «Роснефти» состоялась в декабре 2023 года.

По специальному заказу Компании в южноамериканской стране производится деликатная обжарка зерен сорта арабика, выращенных в Андах на высоте 1 800 метров над уровнем моря. Венесуэльский кофе сильно отличается от других южноамериканских сортов. Его глубокий и многогранный вкус позволяют рассматривать его разновидности как одни из лучших в мире.

Презентация венесуэльского кофе состоится в рамках Дней кулинарного искусства, которые проходят 3-4 мая в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия».

В пятницу посетители экспозиции Компании познакомились с традициями подготовки и украшения праздничного пасхального стола. Гости павильона также узнали о правильном питании, и о том, какие продукты и блюда помогут сохранить отличное самочувствие и работоспособность на долгие годы.

Справка: «Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях в павильоне Компании и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

3 мая 2024 г

