Опрос предпринимателей для определения приоритетных инструментов реализации механизма «единого окна»

В Российской Федерации в соответствии с решениями Высшего Евразийского экономического совета создается национальный механизм «единого окна» в сфере внешнеэкономической деятельности, который направлен на обеспечение стандартизированного межстранового электронного документооборота между участниками ВЭД и государственными органами стран — участниц ЕАЭС и третьих стран.

В каждом из государств — членов ЕАЭС будет проводиться опрос на площадке Евразийской экономической комиссии среди предпринимателей и органов власти для определения приоритетных инструментов реализации механизма «единого окна».

Пройдите опрос с 25 апреля по 31 мая 2024 г. на информационных ресурсах Комиссии путем заполнения анкеты по ссылке. Инструкции по заполнению анкеты также размещены по указанной ссылке.

Ответы важны для определения приоритетности организационных, правовых, технологических и технических мероприятий, которые будут реализованы государствами-участниками ЕАЭС в рамках развития национальных механизмов «единого окна» для обеспечения совместимости (интероперабельности) национального механизма «единого окна» Российской Федерации с информационными системами и платформами государств-участниц ЕАЭС, иных государств, международных организаций и интеграционных объединений.

