Опрос Координационного центра Правительства: в России растет популярность автотуризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Координационный центр Правительства провёл регулярный опрос по теме отношения россиян к внутреннему туризму. По его результатам выбраны самые привлекательные форматы и направления отдыха для жителей страны, а также определён уровень удовлетворённости туринфраструктурой.

Реализованные программы и меры поддержки оказывают позитивное влияние на спрос на путешествия. Так, по итогам опроса 65% россиян планируют провести отпуска в поездках по России, и доля таких граждан растёт. В 2023 году планировали путешествовать по стране около 53%, а в позапрошлом году – 38%.

Наиболее популярными форматами по результатам опроса стали поездки на море – свыше половины респондентов (52%) предпочли такой вид отдыха. Также в топе – путешествия с познавательными целями по известным и историческим местам (40%), посещение природных парков (34%). В пятёрку по разновидностям форматов вошли автотуризм, поездки в сельскую местность.

Самыми популярными направлениями в 2024 году стали озеро Байкал (43%), Черноморское побережье Краснодарского края (33%), Крым (32%). А самым востребованным видом транспорта для жителей России в путешествиях на отдых в 2024 году стал автомобиль (51%, + 15 п. п. к 2023 году), обогнав поезд (48%, — 6 п. п. к 2023 году) и самолёт (34%, — 7 п. п. к 2023 году).

Повышение популярности автотуризма приводит к более высоким требованиям к инфраструктуре для автомобильных путешествий – средняя оценка удовлетворённости по России составляет 3,55 балла из 5 возможных.

Напомним, что Концепция развития автомобильного туризма в России до 2035 года была утверждена Правительством накануне на оперативном совещании Председателя Правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами. Её реализация позволит существенно улучшить инфраструктуру и сервис.

В исследовании приняли участие свыше 2 тысяч респондентов.

