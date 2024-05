Научный полк: ровесник гражданской авиации Громов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Продолжаем рубрику «Научный полк».

Николай Николаевич Громов — советский и российский экономист, создатель и заведующий первой в нашей стране кафедры управления на транспорте, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, член Академии ГУУ, Международной академии ремесел и предпринимательства, Академии транспорта РФ.

Николай Громов родился 23 ноября 1923 года в семье врача-хирурга и преподавателя иностранных языков Московского государственного университета им. Ломоносова. В прошлом году в Государственном университете управления к 100-летию со дня рождения Николая Николаевича прошло торжественное заседание диссертационного совета с участием родственников ветерана. Удивительным образом год его рождения сочетается с выбранным впоследствии жизненным путём 1923-й – официальная дата рождения отечественной гражданской авиации.

24 июня 1941 года Николай Громов вступил в ряды добровольцев, был направлен в Ленинградское артиллерийское училище и уже 3 июля того же года был назначен командиром орудия на Лужский оборонительный рубеж под Ленинградом. Служил в Красной армии до 1945 года. Участвовал в боях на Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. Был дважды тяжело ранен. Войну закончил начальником отдела контрразведки Латвийской ССР в звании капитана.

После войны поступил в Московский инженерно-экономический институт имени Серго Орджоникидзе (МИЭИ). Здесь он окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, с 1 сентября 1953 года был принят на должность ассистента кафедры экономики и организации воздушного транспорта. Ею же он и руководил с 1961 по 1975 год. За это время успел стать профессором, был деканом, проректором МИЭИ.

Николай Николаевич Громов – крупный ученый в области теории и практики управления на транспорте, создатель первой в СССР и России кафедры управления на транспорте (1978) по подготовке инженеров-экономистов общетранспортного профиля в МИЭИ. В 1990 году был опубликован первый в стране общетранспортный учебник «Управление на транспорте» за авторством Н.Н. Громова и В.А. Персианова, по которому училось не одно поколение студентов транспортных вузов по всей стране. Под руководством Николая Николаевича кафедра продуктивно развивалась. Наряду с базовой специальностью «Управление транспортной организацией» были открыты такие направления подготовки как «Управление международными перевозками», «Управление интермодальными перевозками», что отражало потребности национальной экономики. Профессор Громов возглавлял кафедру до 2009 года.

Под руководством и при непосредственном участии Николая Громова совместно с профессором Персиановым и коллективом кафедры был разработан новый подход к управлению на транспорте, отличительными чертами которого стали: системный подход к решению проектно-плановых задач на транспорте; комплексный подход к решению организационно-управленческих задач на транспорте; общетранспортная направленность исследований, когда вопросы развития отдельных видов транспорта рассматриваются во взаимосвязи с состоянием других видов транспорта. Николай Николаевич много лет возглавлял секцию УМО «Менеджмент на транспорте», которая формировала подходы к подготовке специалистов данного профиля в стране. Созданная Громовым и Персиановым научная школа признана и востребована как в России, так и на всем постсоветском пространстве.

Деятельность Николая Громова отмечена многочисленными наградами и званиями. За годы работы в МИЭИ и ГУУ под его руководством было защищено свыше 400 кандидатских и 40 докторских диссертаций, а последний раз он осуществлял научное руководство в 2013 году, когда ему было 90 лет.

Николай Николаевич Громов награждён тремя орденами, в том числе орденом Отечественной войны и орденом Почёта, а также многими медалями.

