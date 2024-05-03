Миссия МВФ завершила визит в Молдову

Source: IMF – News in Russian

3 мая 2024 г.

Пресс-релизы по завершении миссии включают комментарии, основанные на предварительных выводах сотрудников МВФ по завершении визита в страну. Мнения, выраженные в данном пресс-релизе, являются исключительно мнениями сотрудников МВФ и не обязательно отражают точку зрения членов Исполнительного совета МВФ. На основании предварительных выводов данной миссии эксперты МВФ подготовят отчет, который, после одобрения руководством Фонда, будет представлен для обсуждения и утверждения Исполнительному совету МВФ.

Миссия МВФ провела с властями Молдовы конструктивные и продуктивные обсуждения экономических показателей и политик в рамках пятого обзора программы с Республикой Молдова, финансируемой МВФ посредством Расширенного кредитного механизма (ECF) и Механизма расширенного кредитования (EFF), а также первого обзора программы, финансируемой МВФ посредством Механизма финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости (RSF).

Программа выполняется в целом успешно, хотя некоторые структурные реформы продвигаются с опозданием.

Восстановление молдавской экономики идет медленнее, чем ожидалось, так как страна продолжает испытывать последствия войны, которую Россия ведет в Украине, и сталкиваться с трудностями в данной ситуации.

Миссия Международного Валютного Фонда во главе с г-жой Кларой Мира провела в Кишиневе в период 22 апреля – 3 мая 2024 г. обсуждения с властями Молдовы в контексте пятого обзора программы с Республикой Молдова, финансируемой МВФ посредством Расширенного кредитного механизма (ECF) и Механизма расширенного кредитования (EFF), а также первого обзора программы, финансируемой МВФ посредством Механизма финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости (RSF). По завершении обсуждений, г-жа Мира сделала следующее заявление:

«Восстановление молдавской экономики идет медленнее, чем ожидалось, так как страна продолжает испытывать последствия войны, которую Россия ведет в Украине, и сталкиваться с трудностями в данной ситуации. ВВП в реальном выражении вырос в 2023 году на 0,7 процента, что ниже прогнозируемых МВФ на время последнего обзора программы 2-х процентов. Основной причиной стало более слабое восстановление внутреннего спроса, особенно частного потребления и инвестиционной деятельности.

Восстановление экономики продолжится в 2024 году, и ее рост составит 2,6 процента, что опять же меньше, чем прогнозировалось ранее. Среди рисков для восстановления экономического роста – возможность дальнейших потрясений в энергетическом секторе или новая волна беженцев. В числе благоприятных факторов следует упомянуть более быстрые, чем ожидалось, темпы экономического роста в странах-торговых партнерах Молдовы, более быстрый прогресс на пути к вступлению в ЕС и ускорение структурных реформ.

Бюджет на 2024 год способствует укреплению системы социальной защиты, обеспечению энергетической безопасности и поддержке инвестиций и реформ, способствующих росту экономики. Поскольку инфляция находится в пределах целевого диапазона НБМ с ноября прошлого года, текущая денежно-кредитная политика является целесообразной. Гибкость обменного курса и сохранение достаточного уровня валютных резервов будут иметь решающее значение в случае необходимости преодоления шоков. Денежно-кредитная политика должна оставаться нацеленной на сохранение стабильности цен.

Программа выполняется в целом успешно, хотя некоторые структурные реформы продвигаются медленнее, чем было договорено. Власти выполнили все количественные критерии реализации программы, установленные на конец декабря. Были соблюдены структурные ориентиры по укреплению налогового администрирования и завершению триажа государственных предприятий, установленные на конец декабря 2023. Был принят Закон о климатических действиях. Однако согласованные реформы по укреплению институциональной автономии и управления НБМ (конец декабря 2023) и созданию антикоррупционной судебной инфраструктуры, в том числе эффективной системы по отбору судей (конец марта 2024), не были доведены до конца.

Мы благодарим власти Молдовы за конструктивные обсуждения. Миссия МВФ продолжит обсуждения в контексте пятого обзора ECF/EFF и первого обзора RSF с целью достижения соглашения на уровне экспертов в ближайшем будущем. Мы подтверждаем нашу приверженность цели оказания поддержки Молдовы».

Департамент коммуникаций МВФ

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