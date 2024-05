Минэкономразвития предложило бизнесу новый стандарт отчетности об устойчивом развитии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новый стандарт отчетности об устойчивом развитии был представлен бизнесу и общественным организациям на заседании Экспертного совета по устойчивому развитию при Минэкономразвития, которое состоялось под руководством министра Максима Решетникова. Стандарт подготовлен министерством в рамках реализации поручений Президента РФ Владимира Путина и Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Стандарт поможет компаниям раскрывать информацию, оценивающую вклад бизнеса в стратегические развитие и модернизацию страны, а также в реализацию целей устойчивого развития (ЦУР) и национальных приоритетов. Документ является продолжением ранее утвержденных методических рекомендаций Минэкономразвития и инструментом расширения практики составления и раскрытия информации об устойчивом развитии. Новый стандарт содействует достижению сопоставимости отчетности об устойчивом развитии организаций в различных отраслях. Он содержит информацию о соблюдении компаниями принципов ответственного ведения бизнеса, включая оценку вклада в стратегическое развитие страны, сведения о поддержке социальных программ, реализации проектов, связанных с охраной окружающей среды.

«Подготовка нефинансовой отчетности формирует восприятие компании обществом через призму ее ответственного поведения, что уже стало важным для привлечения дополнительных инвестиций и участия в рейтингах. Существенное отличие нового российского стандарта в том, что он призван помочь оценить вклад компании в реализацию национальных целей развития страны. В этой части предложено отражать участие организаций как во внешних социальных проектах (например, в сферах здравоохранения, образования, добровольческой (волонтерской) деятельности), так и в реализации внутренних проектов, направленных на дополнительную поддержку сотрудников», — прокомментировал первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

В перечень показателей, отражающих вклад в реализацию национальных целей развития, вошло 20 индикаторов, в том числе программы по поддержке семьи и родительства, по поддержке здоровья местного населения, социально незащищенных групп, программы волонтерства и формирования ценностей.

Согласно стандарту ведомства, отчетность об устойчивом развитии включает информацию о профиле организации, управлении и стратегии, о вкладе организации в достижение ЦУР и национальных целей развития. Перечень показателей, рекомендованных к раскрытию, содержит экологические, социальные, управленческие и экономические параметры, которые рекомендуется отражать последовательно в динамике за период не менее трех лет с начала составления отчетности об устойчивом развитии. В приложениях к стандарту приводятся рекомендации по расчету каждого показателя.

Стандарт может быть использован на добровольной основе государственными и частными организациями, заинтересованными в раскрытии информации об устойчивом развитии и повышении информационной прозрачности своей деятельности. В рамках отчетности об устойчивом развитии организация может раскрывать информацию о воздействии, рисках и возможностях, которые влияют на финансовое положение, доступ к финансированию, а также о воздействии компании на окружающую среду, социальную сферу и экономику.

Документ разработан с учетом международных стандартов и рекомендаций по раскрытию информации. Минэкономразвития предлагает проводить независимую внешнюю оценку отчетности компании об устойчивом развитии. Профессиональное подтверждение отчетности может проводиться аудиторскими организациями. Отчетность об устойчивом развитии рекомендуется раскрывать путем размещения на официальном сайте организации, а также на портале «Федресурс».

Стандарт призван способствовать реализации комплексного подхода к раскрытию информации об устойчивом развитии, единообразию составления отчетности и возможности сопоставления вклада в социальные программы и развитие общественных институтов.

