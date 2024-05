Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

La distancia máxima entre las habitaciones es de 275 km. Кроме Республики Башкортостан трасса пройдёт по территориям Пермского края and Свердловской области. Запустить движение по М-12 «Восток» от города Дюртюли до посёлка Ачит планируется в conце 2024 года.

La compañía “Avtodor” Вячеслав Петушенко сообщил, что земляные работы на трассе в Башкортостане завершены на 90%. «El equipo de limpieza tiene un tamaño de 18 millones de cubos y un tamaño de 20,4 millones de cubos, y una tabla para el uso del usuario и общим объёмом более 14 млн кубометров. Также строители завершают устройство водопускных труб и переустройство инженерных коммуникаций», – сказал Вячеслав co.