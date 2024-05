Интернеделя-2024: Визит студентов из Синьцзяна, итальянские песни и русские вечерки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В последнюю неделю апреля в Новосибирском государственном университете проходил традиционный международный молодежный студенческий форум «Интернеделя-2024». С 21 по 29 апреля студенты вуза знакомились с культурой и традициями других стран и народов. Каждый день происходили яркие события, красочные мероприятия, увлекательные мастер-классы и образовательные программы. В фокус внимания попадало все — песни на иностранных языках, народные костюмы, блюда национальной кухни, поэзия иностранных и русских авторов, изобразительное искусство, традиционные игры и забавы. В подготовке программы форума, конечно, приняли участие иностранные студенты вуза. Свои программы представили языковые центры НГУ. Для участия в мероприятиях форума прибыла делегация студентов Синьцзянского университета.

Стартовал форум «Интернеделя» 21 апреля с Маленькой итальянской вечеринки. Итальянский языковой центр НГУ устроил настоящий праздник для всех влюбленных в эту солнечную страну, а также для желающих прикоснуться к ее культуре. В мероприятии принял участие и один из ее жителей, а ныне — студент НГУ Алессандро Парлато. Он исполнил несколько песен на родном языке. В этот вечер звучали песни под гитару, участники вечеринки играли в итальянский «крокодил» и пробовали традиционные закуски.

На следующий день в фокусе внимания оказалась Япония. Участники форума окунулись в культуру Страны восходящего солнца. Вместе со студентами Механико-математического факультета представители японского языкового центра провели мастер-класс оригами. В этот же день состоялась еще несколько увлекательных мероприятий — викторина, пьеса на японском языке, программа «Самурайство — дух Японии». Украшением праздника стали традиционные песни и танцы.

22 апреля в рамках «Интернедели» прошел концерт Музклуба НГУ «Музыка мира». Здесь звучали песни разных стран на нескольких языках — французском, корейском, татарском и английском. Разнообразны были и аранжировки — от гитары фингерстайл и акустических дуэтов до саксофона и зажигательных музклубовских рок-групп.

В Научной библиотеке НГУ 23 апреля прошла поэтическая встреча «Созвучие культур». Сотрудники библиотеки провели ее совместно с литературным студенческим клубом «ПолLitera et cetera». Студенты и выпускники вуза готовились к ней заранее: разучивали стихи на русском, итальянском, китайском, персидском, немецком, урду, бенгальском и других языках мира.

Ярким событием стала встреча с художником Игорем Аксеновым, которая состоялась 24 апреля. Игорь Аксенов с 1976 по 1986 годы был главным художником Недели Интернациональной солидарности в НГУ. Он — выпускник НГУ, график, художник политического плаката 1970-х-1980-х годов, автор эмблемы Новосибирского государственного университета. Проживает в Новой Зеландии, но в эти дни он оказался в России и принял участие в «Интернеделе». Игорь Аксенов рассказал участникам встречи, как проходил этот форум в 70-80-е годы прошлого столетия. Также была представлена выставка его работ.

Одним из многочисленных мероприятий «Интернедели» стала «Русская Вечерка», прошедшая 24 апреля. Ее организовал Этноклуб НГУ «Семенов день». Здесь царила атмосфера веселья и задора: русские пляски, песни под гармошку, игры и, конечно, чаепитие.

— Как всегда, на «Русской Вечерке» было много иностранных студентов. Для них это мероприятие — настоящий хит! Они проявляют живой интерес к русской культуре и традициям, а потому не упускают возможности познакомиться с ней поближе. Такие встречи очень важны, потому что способствуют сближению культур в непринужденной и неформальной обстановке, — рассказала начальник Управления молодежной политики и воспитательной работы НГУ Елена Красилова.

Праздник китайской культуры, организованный Институтом Конфуция НГУ 25 апреля, стал незабываемым и разноплановым событием «Интернедели». Его гостей ожидало много интересного и нового. На мастер-классах им предлагали научиться завязывать узелки на счастье, прикоснуться к искусству ксилографии — печати текста или рисунков с помощью оттисков гравированных деревянных досок. Именно так печатали и тиражировали книги в старину. Их учили мастерить из бумаги древнее китайское одеяние — ханьфу. Любителям интеллектуальных игр предлагали обыграть соперников в китайские шашки уцзыци.

— Для нас очень важно, что к нам прибыла делегация студентов Синьцзянского университета, с которым НГУ связывают долгие годы сотрудничества. Ребята прилетели в Новосибирск специально для того, чтобы принять участие в «Интернеделе». Более месяца они работали над своей программой, которая объединила в себе много интересного: традиционные танцы, народную музыку, вокальные номера и ушу. Визиты китайских студентов в НГУ во время «Интернедели» стали доброй традицией. Некоторые из них позднее возвращались в наш вуз на языковые стажировки, в магистратуру или в качестве волонтеров-преподавателей китайского языка. Нынешние гости «Интернедели» добирались до Академгородка сложным маршрутом: сначала был перелет на восток Урумчи — Пекин, а затем на запад — через Иркутск в Новосибирск. Конечно, ребята устали, но показали нам через национальную музыку, песни и танцы любовь к своей Родине. Мы благодарим их за приложенные усилия, а также выражаем глубокую признательность Синьцзянскому университету, сделавшему этот визит возможным. Особую благодарность мы выражаем преподавателю г-ну Гао Шэну, который сопровождал эту студенческую группу, — отметила Елена Красилова.

На протяжении двух дней — 26-27 апреля, — продолжалась Межвузовская студенческая конференция по русскому языку для иностранных обучающихся «Россия глазами иностранцев». На ней иностранные студенты из разных вузов знакомились друг с другом, демонстрировали знание русского языка, делились впечатлениями о жизни в России и опытом межкультурного общения, обсуждали актуальные для них проблемы и тренировались говорить не только грамотно, но и интересно.

На концерте «ИнтерПесня» 26 апреля в исполнении ансамблей Академического хора НГУ и вокальной студии НГУ «Миллион голосов» прозвучали хиты XXI, XX и даже XVI веков на разных европейских языках.

Самым насыщенным событиями днем стало 27 апреля. На стадионе и у спорткомплекса НГУ проходил спортивный праздник «ИнтерИгры», на котором собралось более 1300 участников. Самой популярной площадкой стал «Дартс», в котором свои силы попробовали почти 500 желающих. Многих заинтересовала игра «Пропасть», когда команде из нескольких человек нужно было встать на тумбу, по очереди поднимать кубики с земли и складывать их в коробку ведущему, поддерживая друг друга и предостерегая от падения. Привлекла внимание участников праздника и площадка «Хоббихорсинг» — своеобразные скачки, где вместо скакунов наездники использовали лошадок на деревянных палках. Всего работало более 20 площадок, где можно было соревноваться в ловкости, силе, реакции, меткости и смекалке. Многих увлекла командная игра «Атлимат», связанная с перебрасыванием диска фрисби.

Данил Популецкий, студент 1 курса Механико-математического факультета НГУ:

— Прекрасный праздник на свежем воздухе! Очень хорошо, что наш университет поддерживает такие инициативы и продолжает традиции «Интернедели». Радует разнообразие игр и конкурсов, о некоторых из них в раньше не знал, многие состязания вживую вижу впервые, например, знаменитый хоббихорсинг, о котором много говорят в последнее время. Сам я уже прошел площадки «Дартс», «Турполоса» и «Шахматы».

Анна Ипатова, студентка 1 курса Гуманитарного института НГУ:

— Меня радует масштаб этого мероприятия — здесь более 20 площадок для игр, и все они такие разные! За прохождение каждой дают наклейку, а потом можно предъявить их организаторам и получить приз. Это настоящий традиционный весенний праздник спорта, и очень здорово, что у нас проводятся такие мероприятия!

Анастасия Денишкина, студентка 1 курса Экономического факультета НГУ:

— Здесь так весело и интересно! Море улыбок, хорошее настроение, отличная погода и замечательные развлечения! Яркий момент в череде студенческих будней. Особенно понравилась площадка хоббихотсинга — это самый интересный и необычный вид спорта, который можно придумать. И еще большое спасибо ребятам, которые организовали площадку «Атлимат».

В этот же день во внутреннем дворике НГУ на несколько часов вырос палаточный городок «Интернациональный Арбат». Каждая палатка представляла собой уголок какой-либо страны: России, Ирана, Турции, Индонезии, Китая, Японии, Кореи и других. В каждой из них проводились конкурсы, гостям праздника предлагали отведать национальных блюд, знакомили с традициями и обычаями разных стран, а на главной сцене проходил концерт «Вокруг света». Все номера были яркими и колоритными, но наибольшим успехом у зрителей пользовались гости из Синьцзяньского университета. В празднике приняли участие около полутора тысяч человек.

28 апреля состоялось открытие выставки художников НГУ UNBOUND, посвященная творческому самовыражению. Программа включала в себя мастер-классы, арт-терапию, игры клуба НГУ «Таверна» и другие интересные локации! Участники праздника могли проголосовать за понравившиеся работы, поздравить победителей конкурса, пообщаться с другими художниками и творческими людьми. Далее эта выставка будет экспонироваться в учебных корпусах НГУ.

Завершилась «Интернеделя» 29 апреля музыкальными флешмобами Музклуба НГУ на переменах между занятиями и вечерним танцевальным мастер-классом.

— Наша «Интернеделя» традиционно получилась карнавальной и яркой, расцвеченной флагами разных стран. Она, безусловно, будет иметь большой синергетический эффект — дружеские связи, которые рождаются здесь, порой, сохраняются на протяжении многих лет и даже десятилетий. Некоторые участники этого форума прошлых десятилетий до сих пор поддерживают отношения с представителями других стран, с которыми подружились на «Интернеделе». И сегодня мы должны стремиться к тому же, — подытожила Елена Красилова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI