Дайджест #ГУУговорит: рост МРОТ

Эта неделя пролетела молниеносно. Конечно же, наш традиционный дайджест #ГУУговорит несколько потерял в объёме, но эксперты всё же не потеряли связь с информационным пространством и предлагают нам свои комментарии. Среди тем на этот раз рост МРОТ и изменения шкалы ставок НДФЛ, скандал на криптобирже, возможность возобновления прямого авиасообщения с Таиландом, валютные блоки, как способ борьбы с доминированием доллара, и другое. А начнём с интересной темы пенсий в других странах мира.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов назвал страны с самыми низкими пенсиями. Среди них такие экономические гиганты как Индия и Китай. «В Индии только один государственный пенсионный фонд, из которого пенсия выплачивается только чиновникам и военным. При этом разброс в суммах этих выплат почти десятикратен — кто-то в месяц получает 15000 рублей, а кто-то всего 1500 рублей», – поведал эксперт.

Чуть более развёрнуто на эту тему эксперт говорит в «Дзен».

— Профессор ГУУ и член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох в прямом эфире телеканала 360 объяснил причины очередного пакета антироссийских санкций. «Очередные санкции – это на мой взгляд рекламная кампания, направленная на то, чтобы кто-то из кандидатов стал президентом Соединённых Штатов Америки. Они никак не повлияют на развитие экономики нашей страны», – сказал эксперт.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина рассказала об истории праздника День радио. «В трудное военное время по радио граждане узнавали о ситуации на линии фронта, подвигах героев; получали объявления об авиационных налетах и эвакуации. С началом войны все телевизионные центры были закрыты и только радиоприемник оставался связующей ниточкой, объединяющей миллионы советских людей», — поведала эксперт.

— Завкафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ Марина Карп рассказала, что будут менять в налоговой системе. «Какой планируется прогрессивная шкала ставок НДФЛ в результате налоговой реформы? К ключевым параметрам прогрессии относятся: необлагаемый минимум, количество ступеней, коридор ставок, уровень дохода, подпадающего под максимальную ставку налога», – пояснила эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков высказался о скандале с криптобиржей Beribit. «Возврат средств вкладчиков, к сожалению, маловероятен, потому что клиенты переводят деньги на счета криптобиржи добровольно. С другой стороны, криптовалюта вроде как находится на их счетах, а на самом деле находится на счетах биржи», — объясняет эксперт.

— Также Максим Чирков раскрыл три фактора снижения курса рубля в конце апреля. Это падение цен на нефть, завершение налогового периода в России и продление указа о продаже валютной выручки. «По многим экономическим показателям мы вообще являемся одними из лидеров в мире. Это и увеличение ВВП, и рост реальных зарплат. То есть на самом деле никаких реальных факторов для ослабления российского рубля в настоящее время нет», — подчеркнул экономист.

— Ещё Максим Чирков обсудил новые законы, вступившие в силу в мае. Например, он говорит о повышении лимита на банковские переводы самому себе: «Повышение лимита позволит сэкономить средства и даже получить дополнительный доход. Вкладчик может получать зарплату в одном банке, а переводить в банк с более высокими процентными ставками».

— Вдобавок Максим Чирков прокомментировал рост добычи газа в РФ в январе–марте сразу на 9,4%, до 196 млрд куб. м. «Сейчас Германия рапортует, что они отказались от российского газа, что является фейком. Безусловно, в Германии в том числе и российский газ потребляется, просто он потребляется реэкспортом из других стран», — пояснил ситуацию эксперт.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов подробно описал, что происходит с базовой ставкой Федеральной резервной системы США. «ФРС не торопится и снижать ставки, поскольку среди экспертов нет единого мнения по поводу того, что инфляцию удалось полностью стабилизировать. Уже состоявшееся замедление инфляции вдруг застопорилось, и прогресс в этом направлении далеко не очевиден», – говорит экономист.

— Кроме того, Евгений Смирнов считает, что ослабить доминирование доллара помогут валютные блоки. «Самая главная проблема, которая возникнет при создании валютного блока – в том, сможет ли он способствовать в перспективе реорганизации международной торговли и мировой валютной системы, которые за долгие годы «привыкли» к доминированию доллара. Однако странам в любом случае необходимо стремиться, чтобы в будущем механизмы мировой экономики стали в большей степени многополярными», – подытожил эксперт.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина считает реальным рост МРОТ до 30 тысяч рублей. Согласно законам, в России размер МРОТ и прожиточного минимума устанавливается в расчёте от медианной заработной платы в стране. «По данным Центробанка за I квартал 2024 года медианная заработная плата составляет 64 тыс. 200 рублей, то есть, если за оставшиеся месяцы года ничего не изменится, то прожиточный минимум составит 28 тыс. 288 рублей, а МРОТ уже 30 тыс. 816 рублей», – подсчитала Галина Петровна.

Статью на ту же тему можно почитать в «Дзен».

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков прокомментировал новость о возобновлении прямых авиарейсов из Таиланда в Россию. «Одна из серьезных проблем организации рейсов российских авиакомпаний за рубеж — претензии лизингодателей на эксплуатируемые под российским флагом воздушные суда с угрозой их задержания и последующего изъятия. На сегодняшний день власти Тайланда не предоставляли Росавиации гарантии неприкосновенности самолетов РФ. А это значит, что перспективы возобновления полетов таиландских авиакомпании в Россию пока не внушают оптимизма», — полагает эксперт.

— Доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова высказала мнение, что ограничение торговой наценки не решит проблему роста цен. «Рост цен потребительских товаров снижает уровень благосостояния достаточно большой части населения и порождает инфляционные ожидания. Особенно болезненно потребители реагируют на рост цен социально значимых товаров, производство большинства которых невозможно увеличить в короткие сроки», – заметила эксперт.

На сегодня это всё. Дефицит чтения можно заполнить каналом ГУУ в «Дзен». Если вы вдруг пропустили расчёт индекса шашлыка от Галины Сорокиной, то эта информация может вам пригодиться, ведь сезон только начинается.

