Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В Москве состоялась встреча Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука с Заместителем Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым.
На переговорах рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.
Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, финансах, здравоохранении, культуре, науке, межрегиональном взаимодействии, образовании и туризме.
Сопредседатели МПК подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.