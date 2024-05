Встреча Алексея Оверчука с Заместителем Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве состоялась встреча Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука с Заместителем Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым.

На переговорах рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, финансах, здравоохранении, культуре, науке, межрегиональном взаимодействии, образовании и туризме.

Сопредседатели МПК подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества.

