Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Конец апреля в СПбПУ ознаменовался финалом конкурса для вокалистов и ведущих «Звезда Политеха», который даёт возможность студентам получить известность и развить себя в творчестве.

Участники прошли через кастинги, репетиции, мастер-классы от профессиональных артистов, тренинги, съёмки. Из 60 претендентов 29 стали полуфиналистами, а в финал вышли 12 вокалистов и трое ведущих. Еженедельные репетиции, плотный график и профессионализм организаторов сделали это шоу незабываемым. Для зрителей, пришедших на концерт 26 апреля, сюрпризом стала многоуровневая сцена. А декорации и дополнительный свет превратили Белый зал Политеха в космическую вселенную.

Ведущие «Звезды» соревновались за звание лучшего, а финалисты представили 12 сольных номеров, дуэты и трио. Выступление студентки 4 курса ИПМЭиТ, участницы вокальной студии Polyvox Ларисы Боташевой в сопровождении команды LPH Crew из студии PolyDance принесло ей победу и путёвку на летний отдых в «Южный».

Лариса — лауреат международных конкурсов, но победа в проекте «Звезда Политеха» глубоко взволновала её.

С такой песней, таким ярким номером мне ещё не приходилось выступать, и именно на “Звезде” я смогла раскрыться с другой стороны и почувствовать свободу творчества. Это победа много значит для меня, моей группы поддержки и, конечно, для Polyvox. Спасибо Политеху, что в нём можно одновременно получать фундаментальные знания и стать звездой сцены , — поделилась обладательница титула «Звезда Политеха».

Второе место заняла студентка 3 курса ИСИ Дарья Баянова, на третьем — студент 2 курса ИПМЭиТ Ян Репин. Приз зрительских симпатий выиграла студентка 1 курса ИСИ Ойтутахон Султанова. В номинации «Лучший ведущий» победила студентка 1 курса ИПМЭиТ Анжелика Филатова. Приз за лучшую коллаборацию в 16 сезоне «Звезды Политеха» забрали Ульяна Гаюк, Екатерина Авдошина и Дарья Баянова. Все финалисты получили подарки от партнёров, а победители — «Яндекс. Станции».

Конкурс «Звезда Политеха» проводят сами студенты под руководством Максима Пилюгина и при организационной поддержке Студенческого клуба. Мы уверены, что “Звезда Политеха” — это двусторонний проект, в котором и его организаторы, и участники — все студенты Политеха — осваивают новые компетенции и навыки, позволяющие реализовывать любые инициативы. И отлично, что руководство вуза это поддерживает. Политех — не только наука, но и творчество , — отметила директор Студенческого клуба СПбПУ Анна Перебилло.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI