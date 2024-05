Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития России и Ташкентский государственный экономический университет подписали меморандум об институциональном, академическом и научном сотрудничестве. Подпись под документом поставили ВРИО ректора ВАВТ Виттория Идрисова и ректор ТГЭУ Тулкин Тешабаев.

Меморандум предусматривает международную академическую мобильность студентов, преподавателей и экспертов двух стран, в частности, взаимное признание дипломов. Планируется реализация совместных образовательных и научных проектов, а также обмен опытом, практиками и учебными материалами.

«Подписание меморандума — важный шаг в направлении взаимного сотрудничества между нашими университетами, — отметила Виттория Идрисова. — Мы видим большой потенциал для совместных образовательных и научных проектов и программ».

Ректор ташкентского университета, в свою очередь, отметил, что взаимодействие с российскими вузами — возможность для развития различных направлений экономики и углубления внешнеторговых связей между Россией и Узбекистаном.

«Сегодня экономики наших стран тесно связаны друг с другом, мы вместе выстраиваем общую транспортную инфраструктуру, укрепляем технологическую кооперацию. В этой связи расширение сотрудничества между Россией и Узбекистаном в сфере образования и науки имеет первостепенное значение, — подчеркнул Тулкин Тешабаев. — Меморандум — это важный документ, фиксирующий нашу многолетнюю дружбу».

Меморандум вступает в силу с даты его подписания и действует в течение пяти лет.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI