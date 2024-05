Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Москве, в Доме Правительства прошли переговоры Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова и Заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева по перспективам развития российско-азербайджанского сотрудничества в транспортной сфере.

Во исполнение договорённостей, достигнутых Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым на встрече 22 апреля 2024 года в Москве, рассмотрены приоритетные задачи модернизации железнодорожной инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг». Андрей Белоусов и Шахин Мустафаев подтвердили заинтересованность в реализации комплекса мероприятий, необходимых для обеспечения стабильных перевозок грузов по железнодорожным магистралям России и Азербайджана.

По итогам переговоров утверждён совместный план действий по созданию нормативной правовой базы, необходимой для развития железнодорожных перевозок и инфраструктуры международного транспортного коридора «Север – Юг».

Переговоры прошли в конструктивной и дружественной атмосфере.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI