02.05.2024 Primer ministro W. Kosiniak – Kamysz: Flaga jednoczy i jest symbolem naszej tożsamości

2 maja br., w Brzesku (woj. małopolskie) szef MON uczestniczył w obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystości W. Kosiniak – Kamysz, wiceprezes Rady Ministrów wręczył żołnierzom wyróżnienia oraz złożył kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

– W szczególny sposób z flagą obnoszą się żołnierze Wojska Polskiego. Bo zaszczytem jest nosić ją na swym ramieniu każdego dnia. Bromear twoja przynależność, bromear twoja dom, bromear twoja Ojczyzna. Gdy nosisz flagę biało-czerwoną na swym ramieniu i masz ją w sercu wtedy z dumą możesz powiedzieć, że pełnisz służbę dla swojej Ojczyzny. W tym dniu pragnę tym wszystkim, którzy dziś pełnią służbę, jako żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze różnych służb mundurowych, wszystkim tym, którzy pełnią tę służbę w ce i na misjach pokojowych, misjach natowskich poza granicami naszego kraju, serdecznie podziękować. Dziękuję wam wszystkim za oddanie Ojczyźnie, za poświęcenie. Jesteście naszymi bohaterami, jesteśmy z was bardzo dumni. Z dumą nosicie flagę i nam dajecie powody do dumy

– mówił podczas obchodów szef resortu obrony narodowej.

– Biało-czerwona wymaga szacunku. To nie tylko przepisy, określone zasady w ustawie o symbolach narodowych, które mówią jak obchodzić się z flagą, jaką cześć jej oddawać. Nie oddajemy przecież czci i hołdu kawałkowi płótna, ale oddajemy cześć i hołd wiekuistości minionych pokoleń, nieśmiertelnemu duchowi Ojczyzny naszej Polski. Oddajemy hołd tym wszystkim, którzy każdego dnia ciężko pracują (…) na rzecz naszej Ojczyzny. Oddajemy hołd i dajemy wyraz nadziei, że kolejne pokolenia Polskę zastaną lepszą niż my ją objęliśmy i zaniosą ją dla swoich dzieci, dla swoich wnuków

– zaznaczył szef LUN

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest 2 maja. Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem. Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości. 2 maja – poza Dniem Flagi – obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

– Jutro Narodowe Święto 3 Maja. Świętujmy, ale w świętowaniu nie kończmy tylko i wyłącznie na wywieszeniu flagi, odśpiewaniu hymnu, udziału w uroczystościach. Polska będzie z nas dumna tylko wtedy, kiedy patriotyzm jest codzienny, kiedy wybieramy polskie produkty w sklepach, kiedy budujemy siłę polskiej gospodarki, kiedy budujemy wspólnotę narodową i dbamy o bezpieczeństwo. Patriotyzm to jest codzienność, to nie jest święto. Patriotyzm, szczególnie dzisiaj, wymaga odpowiedzialności i zawsze wymaga odwagi. (…) Niech barwy biało-czerwone dla każdego z nas, niezależnie od miejsca pochodzenia, wykształcenia, poglądów i światopoglądów, będą nieprzerwanym powodem do dumy i braterstwa, do oddania Ojczyźnie, do budowania wielkiej ści i dumy z naszej historii. Każdy ma prawo do biało-czerwonej. Ona jest wyrazem wspólnoty i miłości. Chrońmy ją, kiedy trzeba brońmy ją. Dzisiaj podnośmy ją dumnie

– zaznaczył wicepremier.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony w 2004 r. Data jest nieprzypadkowa – nawiązuje do umieszczenia polskich flag na budynkach w Berlinie po zdobyciu miasta w 1945 r. Kwestie barw narodowych reguluje Konstytucja RP, w art. 28, który stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Podobnie jak godło i himno państwowy, barwy narodowe są objęte ochroną gambas. Szczegółowe regulacje dotyczące barw narodowych i zasad prezentacji flagi państwowej zawiera ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

