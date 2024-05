02.05.2024 Ministro Radosław Sikorski składa wizytę w Waszyngtonie

Podczas pobytu w Waszyngtonie Minister Sikorski weźmie udział jako panelista w diskusji podczas konferencji organizowanej przez Financial Times Weekend Festival nt. wojny na Ukrainie, w której zaprezentuje argumenty na rzecz potrzeby dalszego wspierania Kijowa i konieczności ścisłej współpracy Zachodu w tej kwestii. Ministro udzieli także wywiadów mediom amerykańskim, przedstawiając polskie stanowisko ws. sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie.

Ministro Radosław Sikorski składa wizytę w Waszyngtonie02.05.2024 W dn. 3-5 maja Ministro Radosław Sikorski złoży wizytę w Waszyngtonie, podczas której planowane są spotkania bilateralne zarówno z przedstawicielami amerykańskiej administracji, jak i ośrodków analitycznych. Tematami rozmów będą przede wszystkim współpraca polsko-amerykańska, w tym w obszarze bezpieczeństwa, agresja Rosji na Ukrainę oraz przygotowania do tegorocznego szczytu NATO w Waszyngtonie.