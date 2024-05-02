Финансовые новости: Серия «Города трудовой доблести»: новые монеты (02.05.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Банк России 2 мая 2024 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести»:
— «Пермь»,
— «Самара»,
— «Саратов»,
— «Томск».
Монеты имеют форму круга диаметром 22,0 мм.
На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант.
Боковая поверхность монет — прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.
На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2024». Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.
На оборотной стороне:
— монеты «Пермь» (каталожный №
— монеты «Самара» (каталожный №
— монеты «Саратов» (каталожный №
— монеты «Томск» (каталожный №
Тираж монет — 1,0 млн штук каждая.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
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