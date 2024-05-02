Финансовые новости: Серия «Города трудовой доблести»: новые монеты (02.05.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 2 мая 2024 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести»:

— «Пермь»,

— «Самара»,

— «Саратов»,

— «Томск».

Монеты имеют форму круга диаметром 22,0 мм.

На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монет — прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.

На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2024». Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне:

— монеты «Пермь» (каталожный № 5714-0096) расположено рельефное изображение монумента «Героям фронта и тыла»; по окружности имеются надписи, вверху: «ПЕРМЬ», внизу, на ленте: «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»;

— монеты «Самара» (каталожный № 5714-0097) расположено рельефное изображение фрагмента мемориального комплекса «Монумент Славы»; по окружности имеются надписи, вверху: «САМАРА», внизу, на ленте: «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»;

— монеты «Саратов» (каталожный № 5714-0098) расположено рельефное изображение фрагмента монумента «Героям фронта и тыла»; по окружности имеются надписи, вверху: «САРАТОВ», внизу, на ленте: «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»;

— монеты «Томск» (каталожный № 5714-0099) расположено рельефное изображение памятника «Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу»; по окружности имеются надписи, вверху: «ТОМСК», внизу, на ленте: «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».

Тираж монет — 1,0 млн штук каждая.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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