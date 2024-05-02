Финансовые новости: Изменения в Spectra 7.21.5

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые клиенты Срочного рынка,

Информируем Вас о том, что в рамках релиза версии 7.21.5 на тестовый контур Т+1 было установлено обновление, предполагающее использование возможности дополнительного механизма расчета фандинга на основе средневзвешенной цены вечного фьючерса и курса ЦБ.

Данное обновление доступно и в текущей версии тестового контура 7.24

Внедрение функционала в промышленную эксплуатацию планируется 27 мая 2024



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