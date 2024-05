Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехническом университете состоялся семинар для иностранных студентов на тему «Терроризм — угроза обществу». На мероприятие собрались ведущие специалисты, которые выступили с предупреждениями о важности бдительности и осознанности в современном мире.

Участников приветствовал проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов: Мир вокруг нас огромен и сложен, и с каждым днём становится ещё более запутанным. В нём существует множество различных оттенков. Иногда нам нужно видеть разницу между чёрным и белым, чтобы понять сложные ситуации. Для этого нам необходимо разбираться в том, что является плохим или хорошим. Чтобы разобраться в этом, необходимо знать, откуда могут исходить угрозы, как они классифицируются и как на них реагировать .

Заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в СПБ Андрей Друшляков показал иностранным студентам специальный фильм, призванный предупредить и разъяснить откуда приходит опасность.

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Вадим Буренин подчеркнул опасность лжеучений и манипуляций, предостерегая студентов от попадания под влияние экстремистских групп.

Доцент кафедры истории религий и теологии Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Алексей Гайдуков обратил внимание на то, как исторические события и процессы могут повлиять на формирование негативных стереотипов и предвзятости между народами и нациями.

Представитель Центра противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Евгений Федулов и прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Алексей Дедушкин обсудили угрозы, связанные с использованием интернета для распространения радикальных идей и рекрутинга новых членов.

Представитель Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактике экстремизма Иван Коломейцев и директор Российско-Арабского центра сотрудничества, посол российского образования Ал-Джунди Ваддах напомнили ребятам, что в любой сложной ситуации они могут и должны обратиться к администрации университета или преподавателям. Все сотрудники Политеха всегда готовы предоставить помощь, подсказать и рассказать, что можно, а что нельзя.

Семинар стал важным шагом в обеспечении безопасности студентов и формировании у них критического мышления. Участники мероприятия получили ценные знания и рекомендации по предотвращению угроз терроризма в повседневной жизни.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI