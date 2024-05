Татьяна Илюшникова: 53% предпринимателей удовлетворены финансовым положением своего бизнеса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Твое дело в России развивают 16,5 млн предпринимателей и самозанятых. Более половины из них удовлетворены финансовым положением собственного бизнеса. Также предприниматели стали оптимистичнее смотреть в будущее и чаще планировать расширение.

Такие данные показало совместное исследование Минэкономразвития России, Сбера и Фонда общественного мнения «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» (ПРИМ) по итогам первого квартала 2024 года.

«По итогам первого квартала 53% предпринимателей удовлетворены финансовым положением своего бизнеса. Данные опросов коррелируют и с нашими цифрами: выручка малого и среднего бизнеса за 5 лет выросла на 40% и достигла рекордных показателей в 25,8 трлн рублей. При этом 16% предпринимателей в первом квартале занимались расширением бизнеса, а 32% планируют сделать это в ближайшие три-шесть месяцев», – сообщила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Среди основных мотивов расширения – рост спроса, потенциала и перспектив развития (42%), увеличение прибыли и доходов (28%). Чаще такие планы строят мужчины (38%), юрлица (39%), предприниматели с годовым оборотом более 5 млн рублей (39%), а также бизнесмены, у которых основные клиентами являются бизнес-компании (37%) и госорганизации (40%). Предприниматели стали чаще планировать расширение штата (37% против 24% в прошлом квартале).

При этом снижается острота проблемных вопросов, связанных с поставщиками, логистикой, издержками. По сравнению с прошлым кварталом, количество предпринимателей, которые жалуются на рост цен у поставщиков, сократилось с 70 до 62%, на проблемы с поставками из-за рубежа – с 39 до 33%, увеличение издержек на сбыт – с 34 до 27%.

С 9 до 14% выросло количество ожидающих улучшения делового климата в ближайшем будущем. Доля тех, кто полагает, что государство помогает бизнесу, выросла с 30 до 34%. По сравнению с прошлым кварталом, вырос спрос на льготное кредитование (с 36 до 42%) и налоговые льготы (с 28 до 35%). Спрос на специальные налоговые режимы, напротив, снизился с 55 до 45%, оставаясь при этом самой востребованной мерой господдержки.

Причины для продолжения занятий бизнесом у предпринимателей разные, но наиболее популярные – желание работать на себя, чувствовать себя свободно (56%) и необходимость зарабатывать на жизнь (53%). Часто также называлось желание самореализоваться (40%), получать высокий доход (40%) и улучшать жизнь людей (35%). О желании изменить мир сообщил 21% предпринимателей.

