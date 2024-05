Татьяна Голикова приняла участие во всероссийском марафоне «Для меня охрана труда – это…»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Во всероссийской кампании «Для меня охрана труда – это…» уже приняли участие более 1 тысячи специалистов.

В феврале этого года стартовала всероссийская кампания «Для меня охрана труда – это…», организованная ВНИИ труда при поддержке Минтруда России. Для участия в ней прислано уже более 1 тыс. видео от представителей государственного сектора и бизнеса разных отраслей: транспорта, тяжёлой и горнодобывающей промышленности, общественного питания, спорта и других. Заявки приходят из всех регионов страны – от Краснодарского края до Красноярска, от Ленинградской области до Сахалина.

Главная задача социальной кампании «Для меня охрана труда – это…» – повышение уровня культуры безопасности на рабочих местах через популяризацию охраны труда. Необходимость популяризации культуры безопасности для всех российских компаний в своём обращении подчеркнула Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова: «Охрана труда – это здоровье наших граждан, это здоровье на производстве. Здоровый работник – это высокая производительность труда, это успешная и благополучная семья, а значит, возможность развиваться и расти и быть успешной страной».

Важность понимания и соблюдения правил охраны труда отметил Министр труда и социальной защиты Антон Котяков: «Охрана труда ‒ это знания и навыки, которые важно передавать и использовать. Всемирный день охраны труда ‒ это отличное время для новых правильных привычек. Уверен, что соблюдение правил станет такой же единственно возможной моделью поведения, как и, например, остановиться на красный сигнал светофора».

Накануне первого испытательного пуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с нового стартового комплекса космодрома Восточный к социальной акции института присоединились и сотрудники госкорпорации «Роскосмос», подчеркнув в своём видео, что соблюдение правил охраны труда позволяет чувствовать себя в безопасности даже рядом с ракетой.

Марафон «Для меня охрана труда – это…» продолжится до главного отраслевого мероприятия – Всероссийской недели охраны труда – 2024 в Сочи, где будет продемонстрирован ролик из лучших видеозаявок.

Присоединиться к марафону можно по ссылке https://challenge.vcot.info/.

