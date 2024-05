Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела совещание с регионами по итогам реализации национального проекта «Культура» в 2023 году и ходе его исполнения в I квартале этого года.

Как отметила Татьяна Голикова, на реализацию национального проекта «Культура» в 2019–2024 годах за счёт всех источников финансирования предусмотрено более 230 млрд рублей.

«По итогам 2023 года достигнуты все плановые значения показателей национального проекта “Культура„. В этом году на его реализацию из федерального бюджета предусмотрено более 51 млрд рублей. Кассовое исполнение за первые три месяца уже составляет 48,6%, – сказала вице-премьер. – Текущий год реализации нацпроекта является завершающим. Поэтому необходимо максимально сконцентрировать силы и средства для достижения всех плановых значений показателей и результатов в соответствии с заключёнными соглашениями и не допустить снижения темпов по выполнению взятых обязательств».

Как отметила Татьяна Голикова, в рамках нацпроекта «Культура» в прошлом году было поддержано более 7,5 тыс. творческих инициатив и проектов.

«Отдельное внимание в рамках нацпроекта уделяется поддержке творческих людей. Так, в прошлом году 44 тысячи творческих и управленческих кадров прошли курсы повышения квалификации, из них 4 тысячи в новых регионах. А за весь период реализации проекта – 164 тысячи человек, – сказала Татьяна Голикова. – 1 тысяча лучших работников культуры и 1 тыс. лучших учреждений культуры на селе получили государственную поддержку в размере 50 тыс. и 100 тыс. рублей. За весь период реализации – 3 тысячи работников и 3 тыс. учреждений. За год 100 деятелей культуры получили стипендии, а за весь период – 500 человек».

В рамках национального проекта ведётся активная работа по оснащению детских школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Так, за год оснащены 383 образовательные организации в 46 регионах. Реконструировано и капитально отремонтировано 142 здания детских школ искусств в 68 регионах, а за весь период – 769 школ. Как отметила Татьяна Голикова, конечным результатом этой работы должно стать повышение интереса детей и подростков к освоению образовательных программ.

Продолжается обновление домов культуры в сельской местности. В прошлом году построен, реконструирован и капитально отремонтирован 271 дом культуры в 73 регионах. А за весь период реализации проекта – 1695 домов культуры.

Построено 5 центров культурного развития – в Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике, Хабаровском крае, Тульской области и Республике Тыва.

Переоснащено 230 муниципальных библиотек по модельному стандарту в 83 регионах, из которых 12 модернизировано в новых регионах.

«В прошлом году реконструировано и капитально отремонтировано 87 музеев. Кроме того, 393 музея в 86 регионах оснащены новым, самым современным оборудованием, из них 77 музеев в новых регионах, – сказала Татьяна Голикова. – Модернизировано 94 кинозала в 38 регионах, благодаря чему в кинозалах доступна к показу классика отечественного кинематографа, а также новинки российского кино с первого дня показа на всей территории страны».

За год создано 73 виртуальных концертных зала, благодаря которым жители отдалённых населённых пунктов получили доступ к лучшим концертам и спектаклям. А за весь период реализации нацпроекта появилось уже 393 зала по всей стране.

Количество обращений к цифровым ресурсам сферы культуры за год составило почти 290 млн.

