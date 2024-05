Татьяна Голикова: В рамках летней оздоровительной кампании отдохнут более 5,3 миллиона детей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вице-премьер Татьяна Голикова провела традиционное селекторное совещание, посвящённое организации и проведению детской летней оздоровительной кампании. В совещании приняли участие представители Минпросвещения, Минздрава, Роспотребнадзора, МВД, Генеральной прокуратуры, МЧС, Минтранса, Росгвардии, а также всех 89 регионов России.

«В летнюю оздоровительную кампанию 2024 года в организации отдыха и оздоровления планируется направить более 5,3 миллиона детей, что на 100 тысяч человек больше, чем годом ранее. Количество задействованных организаций также увеличится и составит 39,7 тыс. Общий объём финансирования, запланированный на организацию отдыха и оздоровления детей в 2024 году, составляет более 76,8 млрд рублей, что на 11,6% больше показателя прошлого года», – сказала Татьяна Голикова.

В организациях отдыха будут работать 333,8 тысячи педагогов, 2,2 тысячи инструкторов по плаванию, 16,9 тысячи психологов, 66,6 тысячи вожатых – всего около 627 тысяч человек.

Подготовка вожатых была организована по модулю «Основы вожатской деятельности» в 168 образовательных организациях. Кроме того, вожатым, которые приступят к работе с мая-июня, разрешена досрочная сдача сессии.

На побережье Чёрного и Азовского морей в этом году смогут отдохнуть около 327 тысяч детей. В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях 477 организаций примут детей для отдыха и оздоровления.

Во всех организациях отдыха предусмотрены тематические смены и мероприятия, посвящённые объявленному Президентом страны Году семьи и продвижению традиционных семейных ценностей.

Подготовка к летней оздоровительной кампании ведётся регионами в штатном режиме. В большинстве регионов уже проведены заседания региональных межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Началась приёмка лагерей к началу первых смен, которые в ряде регионов стартуют уже в 20-х числах мая.

Особое внимание, по словам Татьяны Голиковой, должно быть уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к организации работы лагерей, контролю за качеством пищевых продуктов, и качеством питания, отбору поставщиков продуктов. Кроме того, в приоритете должно быть обеспечение безопасности и защищённости лагерей, особенно в регионах, находящихся в приграничной зоне.

«В целях развития инфраструктуры Правительством в этом году выделено 2 млрд рублей на проведение капитального ремонта столовых и медицинских пунктов организаций отдыха детей, а также на создание быстровозводимых конструкций организаций отдыха. Федеральные субсидии получили 37 регионов, в которых до начала летней оздоровительной кампании будут созданы 59 новых детских жилых модулей, а также проведены капитальные ремонты в 28 организациях отдыха», – отметила вице-премьер.

Размещение детей в модулях будет осуществляться только после проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы и получения соответствующего заключения.

В соответствии с поручением главы государства в каждом регионе определён детский оздоровительный лагерь, на базе которого пройдут профильные смены «Время первых», будут реализованы программы и проекты Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых». Всего разработано 15 программ, предусматривающих участие детей от 7 до 18 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Планируется, что в 2024 году более 5 миллионов ребят примут участие в тематических днях и сменах «Движения первых».

«Обращаю внимание, что в целях максимальной занятости детей в каникулярный период времени необходимо задействовать потенциал организаций дополнительного образования детей и иных образовательных организаций, учреждений культуры и спорта по месту жительства, социальной защиты», – подчеркнула Татьяна Голикова.

По итогам совещания руководителям регионов было поручено взять под личный контроль вопросы устранения всех выявленных Роспотребнадзором, МЧС, МВД и Росгвардией нарушений и недостатков, особенно в сфере безопасности и противокриминальной защищённости организаций отдыха и оздоровления детей.

Особое внимание должно быть уделено детям из Оренбургской, Курганской, Тюменской областей, которых по поручению Президента страны примут организации отдыха и оздоровления Краснодарского края и Крыма. Минпросвещения, Минтрансом, МЧС будет оказано всё необходимое содействие в организации отдыха детей из регионов, пострадавших от подтоплений.

Также поручено совместно с руководителями организаций отдыха детей уделить внимание подбору квалифицированных кадров для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления.

