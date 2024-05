Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Студентка из Нигерии Хаувау Бала в Политехе изучает «Аварийную готовность и реагирование» в Инженерно-строительном институте. В интервью она рассказала, почему выбрала Политех, что приятно удивило её в России и как она планирует строить свою карьеру в будущем.

— Хаувау, почему вы решили приехать в Россию?

— Я изучала радиационную защиту и безопасность источников излучения в Школе ядерных и смежных наук Университета Ганы. Программа магистратуры по курсу «Аварийная готовность и реагирование» довольно новая, и в России есть только здесь, в Политехе. Это и стало определяющим фактором. В Санкт-Петербурге восхитительная архитектура, интересная погода и чудесные люди. Они на самом деле очень приветливы и любезны. И поэтому тут тепло, от тёплых людей.

— Было ли вам сложно?

— Сначала сложно было общаться. Многие люди не понимают по-английски, а я не понимаю по-русски. Особенно за пределами университета. Но всегда находились те, кто пытался помочь с общением, и это здорово.

Конечно, я начала учить русский язык, но он очень сложный. Мне нужно больше практики. В Политехе у меня появилось много хороших друзей, в том числе русских ребят. Я стараюсь принимать участие во всех студенческих поездках. Была в Гатчине и Выборге. Съездила в Москву.

— Поделитесь впечатлениями о Политехе.

— Политехнический университет произвел на меня неизгладимое впечатление. Его живая атмосфера разнообразия стала одним из самых обогащающих аспектов моего образовательного пути. Студенческое сообщество Политеха — это уникальная мозаика культурного богатства, объединяющая студентов со всех уголков планеты. Мы стремимся к обмену идеями и точками зрения как внутри, так и за пределами аудиторий.

Я чувствую особую поддержку со стороны университета. Такая атмосфера не только способствовала моему академическому росту, но также позволила мне чувствовать себя как дома. Я глубоко благодарна за возможности и опыт, которые я получила здесь. Испытываю огромную гордость за то, что являюсь частью политехнического сообщества.

— Возникают ли трудности с преподавателями?

— Нет, что вы! Профессора Политеха оказали серьёзное влияние на мой академический рост и личностное развитие. Они являются не только преподавателями, но и наставниками, инноваторами и пионерами в своих областях, внося значительный вклад как в научные дискуссии, так и в практические достижения. Они также невероятно расположены к студентам. Политика открытой двери здесь — это не просто пустые слова, это живая практика. Профессора всегда доступны для академической поддержки, совета или просто для содержательного разговора о последних достижениях в нашей области. Их обратная связь всегда конструктивна, направлена на развитие нашего критического мышления.

— Что вам больше всего нравится в Санкт- Петербурге?

— Пышки! Они восхитительны, я их обожаю. Когда пропускаю завтрак, то иду прямо за ними. Часто приходится отстоять большую очередь, но я терпеливо жду, потому что они того стоят.

— Что-нибудь кажется вам необычным в России?

— Снег. В моей стране нет зимы. Когда я увидела снег первый раз это было волшебно и одновременно чудовищно холодно. Потом я привыкла и научилась с этим справляться. Мы с друзьями даже участвовали в праздновании Масленицы! Особенно впечатлила церемония сжигания чучела. Бабушка моей подруги напекла для меня блинов и это было очень вкусно. Незабываемые впечатления.

— Какие у вас планы на будущее?

— Одним из самых запоминающихся моих опытов была стажировка в «Росатоме». Там я смогла применить теоретические знания, полученные в СПбПУ, на практике, улучшая свое понимание аварийных протоколов и стратегий готовности. Я также получила стипендию имени Марии Склодовской-Кюри, которая призвана помочь увеличить число женщин в ядерной области. И у меня есть отличная возможность пройти годовую стажировку в МАГАТЭ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI