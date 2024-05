Source: MIL-OSI Russian Language News

25 апреля состоялась ежегодная международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов, молодых ученых и исследователей «Современные технологии и экономика энергетики» (СТЭЭ). Мероприятие проводилось в седьмой раз и прошло в дистанционном формате. Организаторы — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Белорусский национальный технический университет и Казанский государственный энергетический университет.

Со словами приветствия выступили директор Института энергетики СПбПУ Виктор Барсков, заведующая кафедрой «Экономика и организация энергетики» БНТУ Татьяна Манцерова, проректор по развитию и инновациям КГЭУ Ирина Ахметова.

Модератором беседы была доцент Высшей школы атомной и тепловой энергетики Института энергетики, доцент Высшей инженерно-экономической школы Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Ольга Новикова. В подготовке конференции участвовали студенты ВШАиТЭ Алексей Григорьев, Виктория Чернова и Екатерина Коняева.

Помимо традиционных экспертов от СПбПУ, БНТУ и КГЭУ в этом году в конференции участвовали представители АО «Силовые машины», БГТУ «Военмех» и Московского энергетического университета. Они рассмотрели актуальные вопросы в таких направлениях, как экономика и менеджмент в энергетике, современные аспекты тепловой и ядерной энергетики, энергоэффективные технологии, IT-технологии в энергетике, водородная энергетика.

Авторы продемонстрировали разные работы: от первого опыта аналитических исследований до материалов уровня докторских диссертаций. Профессор СПбПУ Николай Забелин выступил с докладом «Утилизация теплоты отработанных газов газотурбинных установок с целью выработки электрической энергии». Аспирант СПбПУ Игорь Репин рассказал о повышении эффективности ТЭЦ с применением теплонасосных технологий. Старший преподаватель БНТУ Андрей Буров сообщил о моделировании системы аварийной питательной воды в программном средстве ATHLET. Доцент КГЭУ Семён Лившиц представил доклад «Системы теплоснабжение на основе вихревых теплогенераторов». Выступление аспиранта КГЭУ Игоря Шорохова было посвящено определению границ управляющих параметров при критических течениях нелинейно-вязких жидкостей в трубах и каналах. Старший преподаватель БНТУ Кирилл Артеменко рассказал о системе автоматического регулирования мощности энергоблока.

По итогам конференции мы приняли около ста статей для публикации. Хотелось бы отметить общность интересов по темам исследования, например, цифровизация и моделирование различных процессов и отдельного оборудования ТЭЦ , — прокомментировала доцент СПбПУ Ольга Новикова.

В заключительном слове Ольга Валентиновна предложила объединить исследовательские усилия университетов — организаторов конференции, посвящённые прогнозированию развития отдельных направлений энергетики. Представители БНТУ поддержали идею совместно разработать технико-экономическое обоснование выбора типов реакторных установок и строительства третьего энергоблока БАЭС. Сотрудник БНТУ Андрей Буров предложил провести совместные исследования надёжности по парогазовым установкам Берёзовской ГРЭС.

