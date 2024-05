Россия представила партнерам в БРИКС инициативы по развитию логистики в рамках МТК «Север-Юг»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представители Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России приняли участие в заседании Специальной рабочей группы Шанхайской организации сотрудничества по упрощению процедур торговли.

Под председательством казахстанской стороны представители министерств и ведомств обсудили текущую ситуацию и дальнейшие шаги по упрощению процедур торговли в рамках Организации, актуальные меры по беспрепятственному функционированию рынков, а также перспективы взаимодействия по укреплению торгово-логистических связей. Особое внимание участники рабочей группы делили сфере цифровизации таможенных процедур и развитию безбумажной торговли на пространстве ШОС.

В ходе встречи российская делегация представила партнерам результаты работы по развитию механизмов упрощения торговли в регионе и их совершенствованию с институциональной точки зрения.

«С большинством государств-членов ШОС у России уже действуют преференциальные режимы по линии ЕАЭС и СНГ, обеспечивающие устойчивый рост нашей взаимной торговли, а рынок свободной торговли товарами с участием ЕАЭС и других партнеров, с которыми у нас заключены соглашения о свободной торговле, приблизился к 400 млн человек», – отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никита Кондратьев.

Кроме того, российская сторона презентовала странам ШОС перспективы развития транспортно-логистических возможностей и создания условий для запуска бесшовных логистических услуг в рамках Международного транспортного коридора «Север-Юг».

«На данный момент мы делаем скоординированные шаги по выстраиванию новых логистических цепочек, а также снижению издержек на транспортировку железнодорожным и морским транспортом, что позволит бизнесу нарастить взаимную торговлю между нашими экономиками в рамках коридора уже в краткосрочной перспективе», – резюмировал Никита Кондратьев.

