Российские компании представили предложения по актуальным вопросам повестки устойчивого развития

Представители российских и международных компаний и эксперты в области устойчивого развития обсудили вопросы климатической повестки и «зелёной» экономики в рамках пятого заседания Экспертного совета по устойчивому развитию при Минэкономразвития России. Модератором дискуссии выступил глава ведомства – Максим Решетников.

Участники обсудили работу по международному климатическому треку с учетом текущего председательства России в БРИКС и подготовке к 29-й сессии Конференции Сторон РКИК ООН (COP29). В рамках тематики БРИКС сфокусировали внимание на создании единой инфраструктуры углеродного рынка и разработке концепции переходного финансирования, научно-исследовательском сотрудничестве и других перспективных направлениях. Обсудили возможности реализации потенциала БРИКС на COP29 – формирование единой позиции, в особенности в отношении недопустимости односторонних ограничительных мер и «зеленых» барьеров.

Кроме того, отдельно рассмотрели текущий статус развития системы выпуска устойчивых финансовых инструментов и ключевые инструменты в сфере раскрытия информации об устойчивом развитии.

«В России завершена работа по формированию комплексной национальной системы привлечения инвестиций в проекты устойчивого развития. Завершающим этапом этого процесса стало утверждение в декабре прошлого года критериев социальных проектов, которыми были дополнены уже принятые таксономии «зеленых» и адаптационных проектов», – отметил Максим Решетников.

Особенность национальной социальной таксономии – степень детализации направлений социальных проектов и наличие четко заданных критериев для этих направлений. Российская социальная таксономия в настоящий момент является первой и единственной в мире. В ближайшее время ожидается появление новых выпусков социальных бондов, верифицированных по национальным стандартам.

«Параллельно мы продолжаем создавать новые инструменты для вовлечения бизнеса в ESG-повестку. Утвердили методические рекомендации для подготовки отчетности по устойчивому развитию, – напомнил Максим Решетников. – Раньше общего подхода к подготовке таких отчетов не было. Теперь появляется унифицированный перечень показателей, которые мы рекомендуем раскрывать компаниям, а главное – методики для их расчёта. По сути у бизнеса появляется возможность сопоставлять свои результаты с другими компаниями, а у государства – общее видение того, как идёт работа по этой повестке».

Следующим шагом, который готовится предпринять в этом вопросе Минэкономразвития России, – внедрение нового рабочего инструмента для российских компаний, который может применяться по решению самих компаний. Специалисты ведомства разработали для представителей бизнеса добровольный стандарт раскрытия информации об устойчивом развитии, в котором изложены обновлённые показатели, основные составляющие и принципы составления отчётности.

Министерство регулярно получает новые заявки на включение в состав Экспертного совета по устойчивому развитию. Сейчас в состав входят 78 организаций из отраслей металлургии, энергетики, транспорта, химической, строительной, пищевой, табачной и лесной промышленности, технологий и телекоммуникаций, банковского сектора, розничной торговли, общественного питания, а также бизнес-ассоциации, институты развития, рейтинговые агентства и др. Информацию о процедуре включения в состав совета можно найти здесь.

