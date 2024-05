«Роснефть» представила экологические и волонтерские проекты на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В первые дни мая в павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» состоялась презентация экологических и волонтерских проектов Компании. Только в 2023 году было проведено свыше 2000 волонтерских акций, в которых суммарно приняли участие 111 тысяч сотрудников Компании и членов их семей. Это и социальная помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и поддержка пожилых людей, а также многочисленные проекты по защите природы.

Сохранение окружающей среды – неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства, реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

Директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Владимир Чуб рассказал про старейший Ботсад страны, в котором при поддержке «Роснефти» организована постоянная экспозиция «Сад мхов». В 2023 году там экспонировались снимки редких видов птиц российского севера, сделанные в акватории арктических морей участниками научных экспедиций «Роснефти». Кроме того, о своем экологическом сообществе «Юннаты Первых» рассказали представители Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Посетители павильона приняли участие в тематических викторинах и мастер-классах. В кинотеатре демонстрировались документальные фильмы «Век Белого моря», «Хранители Севера» и «Архипелаг Земля», посвященные экологическим исследованиям Компании.

В пятницу 3 мая в павильоне «Роснефти» начинаются Дни кулинарного искусства. Гости павильона смогут узнать о правильном питании и секретах отличного самочувствия и работоспособности, а также о том, как подготовить праздничный стол в преддверии Пасхи.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях в павильоне Компании и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

