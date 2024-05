«РН-Уватнефтегаз» приступает к созданию инфраструктуры на Таврическом месторождении

Source: MIL-OSI Russian Language News

«РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») приступает к созданию промышленной инфраструктуры для освоения нового месторождения – Таврического. На месторождении выполнен комплекс геологоразведочных мероприятий, пробурено 11 поисковых и разведочных скважин. Для эффективной разработки сложных запасов на горизонтальных скважинах будут проводится операции многостадийного гидроразрыва пласта.

Создание новой инфраструктуры на Таврическом месторождении позволит в последующем начать разработку двух других месторождений: Резвовского и им. Ю.В. Ознобихина. Все они войдут в состав развивающегося Тямкинского хаба, где уже создана необходимая производственная база для подготовки и транспортировки нефти.

Разработка месторождений Уватского проекта методом создания крупных центров – хабов позволяет экономически эффективно осваивать месторождения-спутники за счет использования общей производственной инфраструктуры.

На Таврическом месторождении будут построены насосная станция, воздушные линии электропередачи 110 кВ, подстанции, нефте- и газосборные трубопроводы. Логистические объекты включают площадки складирования материалов и оборудования, для вахтового персонала возведут жилой городок.

Ввод в разработку месторождений южной части Тямкинского хаба имеет принципиальное значение для развития всего Уватского проекта и поддержания в среднесрочной перспективе достигнутого предприятием уровня добычи нефти.

Повышение эффективности восполнения запасов и их последовательный ввод в разработку является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Развитие перспективных проектов – одна из стратегических задач для обеспечения устойчивого роста Компании.

Справка: «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре. В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков, общей площадью более 25 тыс. км2.

