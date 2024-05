Предлагаются бесплатные поездки на велосипедах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московский городской велопрокат «Велобайк» предлагает студентам Государственного университета управления воспользоваться бесплатными поездками.

«Велобайк» – это сервис по прокату велосипедов в Москве. Проект запустили 1 июня 2013 года. На сегодняшний день количество доступных велосипедов превысило 10 тысяч, а количество станций – 780, причем 582 из них — с подзарядкой от солнечных панелей.

В 2023 году «Велобайк» был интегрирован в билетную систему Москвы. Для обладателей абонементов «Единый» на 30, 90 или 365 дней, а также карт москвича и обучающегося появилась возможность получить бесплатные поездки на велопрокат.

Московский велопрокат работает в круглосуточном режиме, велосипедный сезон длится обычно с апреля по ноябрь.

Чтобы активировать бонусы нужно:

— Привязать карту москвича или карту «Тройка» в личном кабинете «Метро Москвы»;

— Активировать бесплатные поездки в веб-приложении «Велобайк».

