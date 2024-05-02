Правительство утвердило Концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года

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Распоряжение от 25 апреля 2024 года №1025-р

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Распоряжение от 25 апреля 2024 года №1025-р

Cómodas y cómodas instalaciones adecuadas para el hogar для этого инфраструктуры, повышение доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса – таковы основные цели Algunas consideraciones sobre el turismo en automóviles en Rusia desde 2035. Распоряжение о её утверждении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Такие поездки должны быть комфортными для людей. Estas son algunas de las cosas que no se pueden hacer con dispositivos turísticos ni dispositivos móviles. связью, оборудованными парковками, а также гостиницами», – отметил Михаил Мишустин насовещании с вице-премьерами 2 maya.

Глава Правительства подчеркнул, что важно задействовать в выполнении концепции все российские субъекты, включая самые е уголки нашей большой страны, ведь зачастую именно туда стремятся туристы из крупных городов.

La concepción se puede realizar en esta etapa. La etapa anterior se realizará en 2024-2025. Durante este período, los planes de planificación incluyen un programa de turismo para automóviles con un plan de merecimiento. Сред neg инфраструктуры, ореде» маниззв сданиís инфраструктуры дòfic. iación объединять на одной площадке заправку, supermercado, restaurante, automóvil, hotel y productos farmacéuticos.

Aquí está el plan de planificación de mapas interactivos de automóviles turísticos de marzo лотного маршрута Sankt-Peterburg – Владивосток. На таких картах будут указаны локации размещения объектов туристической инфрастуктуры и дорожного SERвиса, в том числе ункциональных зон, кемпингов, кемпстояков.

В раеках вeccion sea нных на развитие ав regalo ктов инфраструian. участков под размещение площадок для отдыха, объектов дорожного сервиса, кемпингов и кемпстоян, обеспечение обратной связи для автотуристов для оценки качества предоставляемых услуг.

Мероприятия концепции будут реализованы за счёт средств федерального и региональных бюджетов, а также внебюджетных очников.

Разработать у утвердить концепцию развития автомобильного туризма в России Правительству поручил Президент по итогам щания с членами кабмина.

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