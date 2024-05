Правительство продлило проведение конкурса по созданию комфортной городской среды в дальневосточных муниципалитетах до 2030 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Решение принято по поручению Президента.

Документ Постановление от 22 апреля 2024 года №519

Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды в муниципалитетах Дальневосточного федерального округа (ДФО) будет проводиться до 2030 года включительно. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Конкурс для муниципалитетов ДФО будет проходить вместе с основным всероссийским конкурсом. В конце каждого года будут определяться 48 дальневосточных проектов-победителей и 240 лучших проектов со всей России.

Размер премии на реализацию проекта для дальневосточных участников конкурса составит от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

Правила проведения конкурсов для дальневосточных муниципалитетов останутся прежними – к участию будут допускаться города с населением до 250 тысяч человек и поселения, не имеющие статуса города, с численностью населения более 5 тысяч человек. Действующие правила основного всероссийского конкурса подразумевают участие малых городов и исторических поселений, численность жителей которых не превышает 200 тысяч человек.

«Людям везде нужны места, где можно отдыхать, гулять с детьми, а благодаря конкурсу их станет больше даже в самых маленьких и удалённых поселениях», – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 2 мая.

Подписанное постановление необходимо для исполнения поручения Президента. Глава государства дал его по итогам встречи с главами муниципальных образований, состоявшейся в январе 2024 года.

Работа идёт в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

