Правительство одобрило запуск третьего этапа инвестиционного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба

Распоряжение от 20 апреля 2024 года №981-р

Правительство по поручению Президента продолжает реализацию инвестиционного проекта, цель которого – увеличить пропускную способность Восточного полигона железных дорог и расширить поставки продукции через дальневосточные порты. Подписано распоряжение об утверждении паспорта третьего этапа этого инвестпроекта, подразумевающего дальнейшую модернизацию железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба.

Его реализация позволит увеличить провозную способность этих магистралей с 180 млн т по итогам 2024 года до 210 млн т по итогам 2030 года и до 270 млн т по итогам 2032 года. Ориентировочный объём инвестиций в рамках третьего этапа модернизации составит более 3,7 трлн рублей.

Работы будут вестись на 24 участках – 12 из них относятся к Транссибу, 10 – к БАМу, ещё две линии должны соединить магистрали между собой. Модернизация существующей железнодорожной инфраструктуры подразумевает строительство вторых Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через реку Амур, обхода Хабаровского транспортного узла, развитие Находкинского транспортного узла, а также строительство вторых главных путей на определённых участках. Закончить модернизацию в рамках этапа предполагается в 2035 году.

Комментируя принятое решение на совещании с вице-премьерами 2 мая, Михаил Мишустин отметил, что расширение Восточного полигона создаст новые возможности для промышленных предприятий, особенно в добывающих и обрабатывающих секторах.

«Увеличатся объёмы заказов, появятся рабочие места, будут благоустроены территории вдоль магистралей, что повысит качество жизни людей в Сибири и на Дальнем Востоке», – подчеркнул Председатель Правительства.

