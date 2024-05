Политех и «БМХ РУС» подписали соглашение о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

24 апреля на выставке MiningWorld Russia, которая прошла в международном выставочном центре «Крокус Экспо» (Москва), состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и АО «БМХ РУС».

MiningWorld Russia — это ежегодная международная выставка машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых. В ней принимают участие сотни российских и зарубежных компаний отрасли.

Соглашение о сотрудничестве между университетом и компанией подписали проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов и директор по развитию АО «БМХ РУС» Василий Фищев.

Партнёры будут развивать взаимодействие в сфере практической подготовки, стажировок и профориентационных экскурсий для обучающихся СПбПУ. Университет и компания договорились о сотрудничестве в информационной среде для укрепления и продвижения позитивного имиджа университета и компании, а также в области реализации научно-технических, научно-технологических и образовательных проектов.

Акционерное общество «БМХ РУС» — системный интегратор, генеральный подрядчик, генеральный проектировщик, поставщик решений и оборудования в проектах по строительству и техническому перевооружению горнодобывающих предприятий в России и за рубежом. Директор по развитию компании Василий Фищев — выпускник Политеха 1998 года.

