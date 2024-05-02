Поддержи наших в 1/4 плей-офф

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
2 мая хоккейная команда ГУУ выступит в решающем матче 1/4 плей-офф Открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области.
Наши парни встретятся на льду со сборной РАНХиГС из Красногорска.
Эта игра определит, кто станет полуфиналистом и продолжит борьбу за трофей чемпионата.
Приглашаем присоединиться к команде болельщиков и поддержать наших спортсменов в Ледовом дворце «Сокольники».
Начало матча в 20:00.
Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 2.05.2024
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.