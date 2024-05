Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

2 мая хоккейная команда ГУУ выступит в решающем матче 1/4 плей-офф Открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области.

Наши парни встретятся на льду со сборной РАНХиГС из Красногорска.

Эта игра определит, кто станет полуфиналистом и продолжит борьбу за трофей чемпионата.

Приглашаем присоединиться к команде болельщиков и поддержать наших спортсменов в Ледовом дворце «Сокольники».

Начало матча в 20:00.

Необходима предварительная регистрация по ссылке.

