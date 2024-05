Отношения, проверенные временем: СПбГАСУ и SIMETRA подписали два документа о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сотрудники кафедры транспортных систем СПбГАСУ: старший преподаватель Александр Белехов, доцент Егор Голов, профессор Александр Солодкий, заведующий Станислав Евтюков; декан автомобильно-дорожного факультета Андрей Зазыкин; проректор по образовательной деятельности СПбГАСУ Сергей Михайлов; генеральный директор SIMETRA Владимир Швецов; директор по продажам программного обеспечения SIMETRA Олег Яковенко

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и группа компаний SIMETRA 2 мая подписали соглашение о партнёрстве и лицензионный договор на использование программного обеспечения.

Проректор по образовательной деятельности СПбГАСУ Сергей Михайлов и генеральный директор SIMETRA Владимир Швецов

«Наши отношения прошли проверку временем. Они развиваются с 2015 года, были удачно реализованные проекты в научной сфере и примеры того, как совместная деятельность способствовала росту практикоориентированности наших образовательных программ. Сегодняшнее мероприятие логическим образом продолжает начатое сотрудничество и выводит его на более высокий уровень», – отметил Сергей Михайлов, проректор по образовательной деятельности.

В ГК SIMETRA также считают СПбГАСУ стратегическим партнёром. Владимир Швецов, генеральный директор SIMETRA, рассказал о проведённых в вузе первых конференциях транспортных инженеров и о том, что в SIMETRA трудится много выпускников нашего университета. Владимир Леонидович выразил уверенность, что таких сотрудников будет ещё больше.

Сергей Михайлов сообщил, что 85 процентов выпускников СПбГАСУ трудоустраиваются по специальности. Это достаточно высокий статистический показатель. Руководству вуза хотелось бы, чтобы на рабочие места приходили подготовленные специалисты, умеющие принимать самостоятельные решения и участвовать в разных этапах их реализации. Этому будет способствовать соглашение о партнёрстве. Документ предусматривает широкий спектр направлений совместной деятельности – в том числе совместную работу над образовательными программами, их цифровой трансформацией.

Подписание документов усиливает позиции автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ. Сейчас это один из передовых факультетов с хорошими материально-технической и лабораторной базами, кадровым составом, включающим руководителей и работников профильных организаций – индустриальных партнёров университета.

