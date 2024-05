Многополярный мир: как России сотрудничать со странами Латинской Америки и Карибского бассейна

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Более тесное сотрудничество России со странами Латинской Америки в сфере безопасности будет способствовать формированию многополярного мира и может уравновесить баланс сил в регионе. Институт мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ впервые провел научно-практический семинар «Сотрудничество России со странами Латинской Америки и Карибского бассейна в сфере безопасности: вызовы и возможности».

Директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ адмирал Сергей Авакянц, открывая мероприятие, подчеркнул: сейчас мир переживает период, завершающий основанное на военной силе и финансовой системе многовековое господство Запада. Вопреки прогнозам, история продолжается, на мировой арене появились новые державы и страны, показавшие себя эффективными акторами.

Сергей Авакянц, фото: Высшая школа экономики

России важно понимать, как относятся к ее выбору и предлагаемым ею путям развития государства мирового большинства. Латинская Америка, регион с уникальной историей, богатый полезными ископаемыми и находящийся в непосредственной близости к США, значим для нашей страны. И для нас особенно интересен опыт Кубы и Венесуэлы, успешно идущих по пути суверенного развития. Сергей Авакянц полагает, что мир должен избежать построения неолиберальной антиутопии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Хесус Рафаэль Саласар Веласкес в своем выступлении напомнил участникам семинара: об угрозе гегемонии США в Латинской Америке предупреждал еще в начале XIX века Симон Боливар. США пытались контролировать страны региона, неоднократно вмешивались в их внутренние дела, предпринимали вооруженные интервенции во многие государства.

Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, фото: Высшая школа экономики

Нынешняя ситуация, полагает дипломат, отражает упадок США как империи, падение их экономики и сферы инноваций, а также снижение влияния доллара как главной валюты в мировой торговле.

По его мнению, страны мирового большинства должны добиваться соблюдения хартии ООН, подписанной в Сан-Франциско в июне 1945 года.

Военный атташе Венесуэлы в России дивизионный генерал Эльэсер Хосе Мелендес Асмадт уверен: настоящий мир предполагает справедливость. Чтобы избежать войны, стране необходимо развивать сотрудничество, основанное на уважении национального суверенитета и особенностей отдельных государств. Оно не должно ограничиваться дипломатией и торговлей, его следует распространить на военное взаимодействие и меры против терроризма, киберпреступности и пандемии, не признающих границ.

Чтобы устранить диспаритет в пользу ведущих держав, нужно обеспечить баланс для всех стран — членов ООН. Венесуэле следует развивать сотрудничество с Китаем и Россией, способствующее укреплению безопасности и экономическому развитию региона, а также достижению баланса сил на глобальном уровне. Сотрудничество с Россией позволило Венесуэле получить уникальные технологии и навыки, способствует укреплению оборонного потенциала, подчеркнул Эльэсер Асмадт, почетный гость мероприятия.

Многополярный мир, полагает генерал, требует нового мировоззрения, уважения каждой нации и признания уникальности каждой культуры. «Давайте строить такую модель для создания справедливого и прочного мира», — подытожил он.

Второй секретарь посольства Кубы в Российской Федерации Ана Леонор Ариас Сегура отметила, что отношения между двумя странами отличаются доверием, развитием диалога на высоком уровне. Расширяется экономическое сотрудничество, реализуются совместные проекты в металлургии, энергетике, сфере транспорта и фармацевтике. Россия и Куба близки во взглядах на справедливый мировой порядок, уважение к правам человека, борьбу с терроризмом, наркотиками и организованной преступностью, совместно противостоят гегемонии США и шантажу Запада.

Ана Леонор Ариас Сегура, фото: Высшая школа экономики

Кубинский дипломат сообщила о быстром росте туризма: 2023 год был рекордным по числу российских туристов на острове, сейчас Россия — третья по этому показателю.

Исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь, выступая на семинаре, подчеркнул важность трезвой оценки реальности в регионе: Россия поддерживает хорошие отношения с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа, нейтральные — с Мексикой и Бразилией, но отношения с большинством стран континента осложнились, и в этих условиях развивать военно-техническое сотрудничество сложно. Отчасти это следствие слабости послепродажного обслуживания техники и нежелания предоставлять вместе с ней технологии. Дмитрий Розенталь напомнил, что Бразилия была заинтересована в закупке самолетов Су-35, но из-за отказа России поделиться технологией выбрала шведские SAAB. Наконец, нельзя забывать, что попытки наладить ВТС встречают давление США, вынуждающих страны региона отказываться от приобретения российского вооружения.

Дмитрий Розенталь, фото: Высшая школа экономики

Ученый также подчеркнул: поле маневра нельзя назвать широким, поэтому важно развивать необычные формы сотрудничества, в частности в сфере подготовки полиции и спецслужб по борьбе с наркотрафиком и киберугрозами. Например, в 2022 году в Никарагуа был создан учебный центр МВД, где идет подготовка полицейских ряда стран Латинской Америки.

«Мы должны помнить, что стремление расширить военно-техническое сотрудничество должно идти параллельно с другими направлениями двухсторонних отношений», — подытожил директор ИЛА РАН.

Сергей Авакянц отметил важность последовательности в развитии ВТС, необходимость отказа от чрезмерной секретности в вопросах поставок массового оружия и совершенствования обслуживания поставленной техники. Он обратил внимание на возможность обучения военных региона в российских военных учебных заведениях.

Старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Екатерина Косевич представила доклад «Политика США в области безопасности и обороны в отношении стран Латинской Америки в XXI веке». Она напомнила, что эта политика формировалась исходя из приоритетов внутренней политики США, интересов их экономического благосостояния и, наконец, защиты национальной безопасности.

Екатерина Косевич, фото: Высшая школа экономики

Во времена холодной войны сотрудничество в этой сфере базировалось на концепции расширенной безопасности и борьбы с коммунизмом, причем любую интервенцию можно было объяснить именно интересами безопасности.

Сейчас сотрудничество США в сфере обороны и безопасности ведется по линии созданного в 1973 году Управления по борьбе с наркотиками (DEA), имеющего 40 представительств в регионе, а его офицеры имеют карт-бланш в борьбе против трафика запрещенных веществ.

С 1946 года действует «Школа Америк», где проходят переподготовку военные из многих стран Латинской Америки.

Наконец, с начала 2000-х годов начато взаимодействие по вопросам кибербезопасности, было создано подразделение Организации американских государств, создана сеть своеобразной «компьютерной скорой помощи», проводятся семинары по кибербезопасности и борьбе с киберпреступлениями.

С конца XX века ключевым инструментом военного присутствия и влияния США в регионе стало Южное командование, активно участвовавшее с 1990-х годов в борьбе с распространением наркотиков. Оно стало ведущим провайдером безопасности среди официальных структур США. Сейчас оно имеет в регионе 76 военных баз (некоторые эксперты полагают, что цифра занижена). Наибольшее их количество — в Панаме, Пуэрто-Рико, Колумбии и Перу.

Для активизации борьбы с наркотрафиком был предпринят ряд инициатив, в том числе «План Колумбия», по которому в стране были размещены около 800 американских военных и несколько сотен полицейских, «Андская инициатива», предполагавшая борьбу с производством и оборотом наркотиков, в которой вместе с Колумбией участвовали прежде всего Перу, Боливия, Эквадор, и, наконец, «План Мерида», по которому Мексика должна была стать барьером для трафика наркотиков в США.

В президентство Барака Обамы, сообщила Екатерина Косевич, отмечался переход к страновому подходу, когда было подписано соглашение с Бразилией, началась нормализация отношений с Кубой. Одновременно ряд стран региона разрешили США проводить точечные операции по борьбе с наркотиками, при этом грубые просчеты и излишняя жестокость военнослужащих и спецслужб США остаются без ответа со стороны латиноамериканских стран.

При Дональде Трампе главной угрозой был назван Китай, активизировался антимигрантский дискурс. Мексику планировалось превратить в стопор для потоков миграции, для выполнения этой задачи она получила существенные ресурсы, в том числе финансовые.

Наконец, при Байдене был реанимирован либеральный подход с активной защитой прав человека, демократии и меньшинств, в рамках которого приняли новые программы в сфере безопасности и социального развития.

При этом Южное командование не снизило своего присутствия в ЛАК, теперь в центре его внимания — угроза Китая и сдерживание Пекина.

В дискуссии также приняли участие руководитель департамента зарубежного регионоведения ФМЭиМП НИУ ВШЭ Ольга Волосюк, заместитель декана факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета Глеб Торопчин, профессор МГИМО (Университета) МИД России Борис Мартынов и заведующий кафедрой ментальной безопасности Военного университета Минобороны России Лев Прудников.

Отвечая на вопросы, Екатерина Косевич подчеркнула: надеяться на солидарную негативную позицию Латинской Америки и Карибского бассейна в отношении США и Запада не следует, поскольку именно США остаются ключевым партнером большинства стран региона. Также следует отметить усиление позиций Китая в латиноамериканском регионе, обусловленное ростом инвестиций. России для успешной конкуренции с США и Китаем следует разработать продуманную стратегию, подкрепленную конкретными проектами и технологиями, интересными для стран региона.

Во второй части семинара Глеб Торопчин представил доклад «Роль ядерного фактора в обеспечении региональной безопасности Латинской Америки и стран Карибского бассейна». С сообщениями также выступили посол Российской Федерации в Венесуэле в 2009–2020 годах Владимир Заемский и научный сотрудник Центра экономических исследований Института Латинской Америки РАН Павел Кучинов.

Артем Кузнецов, фото: Высшая школа экономики

«Проведение научно-практических семинаров — это хорошая возможность обсудить актуальные вопросы сотрудничества между Российской Федерацией и странами Латинской Америки и Карибского бассейна на площадке нового Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ. Организация такого мероприятия позволяет объединить представителей академического сообщества, профильных государственных ведомств и делегации посольств иностранных государств с целью выработки наиболее эффективных решений в таких областях, как безопасность, военно-техническое сотрудничество, экономика, гуманитарное взаимодействие и др. Мы глубоко признательны Чрезвычайному и Полномочному Послу Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации господину Хесусу Рафаэлю Саласару Веласкесу, а также военному атташе Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации дивизионному генералу Эльэсеру Хосе Мелендесу Асмадту за участие и выступление на нашем первом мероприятии подобного формата. В дальнейшем мы продолжим организовывать аналогичные встречи на высоком дипломатическом уровне с целью постоянного обмена мнениями и определения необходимых рекомендаций по улучшению двусторонних отношений с соответствующими странами в тех сферах, которые вызывают взаимный интерес», — отметил Артем Кузнецов, организатор мероприятия, директор Центра образовательных программ Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

