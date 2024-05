Михаил Мишустин дал поручения по развитию экономики предложения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство по поручению Президента продолжает работу над формированием экономики предложения. Она нацелена на создание в нашей стране современных индустриальных мощностей и отраслей, а также должна способствовать решению целого ряда системных задач, которые были определены главой государства, – от достижения технологического и финансового суверенитета до укрепления продовольственной безопасности.

О важности этого вопроса Председатель Правительства Михаил Мишустин говорил во время ежегодного отчёта в Государственной Думе. Также развитию экономики предложения была посвящена стратегическая сессия, состоявшаяся 9 апреля. По её итогам Председатель Правительства дал ряд поручений, которые направлены на обеспечение достижения целевых показателей экономического роста и снятие ограничений со стороны предложения.

В рамках этих поручений отраслевые федеральные органы исполнительной власти до 15 мая разработают комплексы первоочередных мероприятий на 2024–2025 годы, направленных на наращивание предложения в соответствующих отраслях.

В частности, Минсельхозу при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти поставлена задача подготовить комплекс первоочередных мероприятий, направленных на увеличение предложения продукции агропромышленного комплекса. Они должны включать в том числе предложения по расширению льготного кредитования для создания дополнительных мощностей в животноводстве и птицеводстве, по корректировке демпферных механизмов на зерновые культуры для сохранения нормы экспортной маржи при колебаниях мировых цен для дальнейшего реинвестирования полученной прибыли в отрасль, по сокращению дефицита продовольственных товаров на региональных рынках, по уточнению производственных планов с учётом изменения структуры спроса.

Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива.

Минпромторгу необходимо проработать меры, направленные на увеличение предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств (совместно с Минздравом), строительных материалов (при участии Минстроя).

Минэкономразвития даны поручения в части подготовки комплекса мероприятий по увеличению предложения качественных туристических услуг вблизи крупных городов, в том числе путём расширения программы поддержки строительства модульных гостиниц, увеличению объёма средств, направляемых на поддержку туристических проектов за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов, средств, высвобождаемых при списании задолженности регионов, а также единой субсидии на развитие туризма. Также в перечне должны быть мероприятия, связанные с обустройством точек притяжения туристов, включая культурно-исторические и природные локации, и с поддержкой субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих проекты по развитию придорожного сервиса.

Минтранс по поручению Михаила Мишустина должен утвердить комплекс мероприятий по обеспечению транспортной доступности туристических объектов. Особое внимание при этом необходимо уделить первоочередному развитию железнодорожного и автомобильного туризма по направлениям Урал, Поволжье, центральная и северо-западная часть России, увеличению количества зон придорожного сервиса на маршрутах к точкам притяжения туристов, включая федеральные, региональные и муниципальные дороги, приведению дорожной сети в нормативное состояние.

Кроме того, в числе задач, поставленных Минтрансу, утверждение комплекса первоочередных мероприятий по наращиванию предложения в сфере оказания услуг по авиаперевозкам.

Минэкономразвития предстоит подготовить и утвердить комплекс мероприятий по поддержке инвестиционной активности, включая возможные меры по повышению эффективности механизмов привлечения долгосрочных инвестиций в экономику и использования капитала банковского сектора, а также институтов развития.

Минтруду и Минэкономразвития необходимо представить инициативы, касающиеся увеличения гибкости рынка труда. Речь в том числе идёт о нормативном правовом обеспечении совместительства, сокращении избыточных требований при трудоустройстве и переводе на другую работу.

Минстрой, Минтранс, Минпромторг, Минсельхоз, Минэнерго, Минспорт, Минздрав, Минтруд, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры в рамках своих компетенций должны подготовить и представить в Минэкономразвития предложения по повышению производительности труда в отраслях экономики, обратив особое внимание на выработку отраслевых моделей роста.

Минэкономразвития в свою очередь должно разработать комплекс мероприятий, предусматривающий в том числе распространение бережливого производства во всех отраслях экономики и социальной сфере и повышение охвата проектами по повышению производительности труда средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, а также всех учреждений социальной сферы.

