Марат Хуснуллин: Опубликована расширенная программа форума «Россия – Исламский мир: KazanForum»

На официальном сайте Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» опубликована расширенная деловая программа мероприятия. Ключевая тема форума – «Доверие и сотрудничество».

«Сегодня форум “Россия – Исламский мир” – важнейшая площадка по укреплению связей со странами исламской экономики. Россия и исламские страны разделяют позицию по формированию честного и справедливого многополярного мироустройства, основанного на принципах международного права. Развитие многогранного сотрудничества со странами исламского мира имеет и экономическое измерение, выраженное в кратном увеличении товарооборота за прошедший год», – отметил Заместитель Председателя Правительства, председатель организационного комитета Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» Марат Хуснуллин.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» будет проходить в Татарстане на площадке МВЦ «Казань Экспо» с 14 по 19 мая 2024 года. Ожидается участие представителей Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бахрейна, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Катара, Кувейта, Малайзии, Марокко, ОАЭ, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и многих других стран.

«В условиях новых экономических реалий KazanForum имеет стратегическое значение для нашей страны. Что самое ценное для российских регионов – в рамках KazanForum отечественные предприятия могут расширить свои экспортные возможности. Площадка форума активно привлекает представителей международного бизнеса. В этом году здесь проведут свои сессии Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр. Пройдут межправительственные комиссии», – сообщил глава Республики Татарстан, заместитель председателя оргкомитета KazanForum Рустам Минниханов.

Деловая программа KazanForum объединит несколько тематических треков: международное сотрудничество, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и др. В программе – 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и других государств.

«Развитие сотрудничества с исламскими странами является сегодня одним из стратегических векторов развития, способных поддержать формирование новой модели международных отношений в многополярном мире. KazanForum – это прикладная площадка для организации взаимодействия и обмена компетенциями с исламским бизнес-сообществом зарубежных стран. В этом году программа форума будет особенно масштабной и охватит все аспекты взаимодействия – от экономики до культуры, от дипломатии до образования. Работа будет организована на всех уровнях, а это значит, что впереди – новые совместные проекты», – отметил советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

Делегаты встретятся на сессиях, посвящённых в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнёрского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов. В ИТ-парке им. Б.Рамеева пройдёт заседание группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

В программе – X Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС, форум молодых дипломатов стран ОИС, презентации стартапов, турнир молодых поваров и другие мероприятия.

Пленарное заседание состоится 17 мая. Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.

В рамках KazanForum в МВЦ «Казань Экспо» будет работать международная выставка Russia Halal Expo. На полях форума состоятся двусторонние деловые встречи закупщиков и дистрибьюторов халяль-продукции с участием 100 зарубежных специалистов.

На площадке агропромышленного парка «Казань» откроется международная торговая ярмарка Kazan Halal Market – крупнейшая в России халяльная торговая площадка, где будет представлено более 4,5 тыс. товаров от ведущих компаний-производителей стран исламского мира.

